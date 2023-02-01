Подделывали COVID-сертификаты и документы призывников — в Хмельницкой области будут судить преступную группу

Задержание группы преступников

В Хмельницкой области перед судом предстанут целая преступная группировка, которая подделывала COVID-сертификаты. Один из них подделывал документы для выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований.

Что известно

Как установили правоохранители, сначала дельцы изготовляли поддельные COVID-сертификатами и справки ПЦР-тестов и вносили соответствующую информацию в базы данных. А после полномасштабного вторжения России на территорию Украины один из фигурантов сменил "профиль" и наладил "схему" пересечения границы мужчинами призывного возраста, в том числе и изготовления необходимых для этого документов. За такую "услугу" брал 4500 долларов США с одного человека.

Задержание преступников

При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры членам группы были объявлены подозрения:

по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

одному из членов и по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Напомним, 1 февраля пограничники задержали 25-летнего уклоняющегося из Запорожья, который через горы пытался пробраться на территорию Словакии. Однако мужчина заблудился в горах, и потому решил обратиться в полицию.