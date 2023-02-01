Підробляли COVID-сертифікати і документи призовників — на Хмельниччині судитимуть злочинну групу

Затримання групи злочинців

На Хмельниччині перед судом постануть ціле злочинне угруповання, яке підроблювало COVID-сертифікати. Один із них ще й підробляв документи для виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань.

Що відомо

Як встановили правоохоронці, спочатку ділки виготовляли підроблені COVID-сертифікатами та довідки ПЛР-тестів і вносили відповідну інформацію до баз даних. А після повномасштабного вторгнення рф на територію України один із фігурантів змінив "профіль" і налагодив "схему" перетину кордону чоловіками призовного віку, зокрема і виготовлення необхідних для цього документів. За таку "послугу" брав 4500 доларів США з однієї особи.

Затримання злочинців

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури членам групи були оголошені підозри:

за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

одному із членів і за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Нагадаємо, 1 лютого прикордонники затримали 25-річного ухилянта із Запоріжжя, який через гори намагався пробратися на територію Словаччини. Однак чоловік заблукав у горах, і тому вирішив звернутися у поліцію.