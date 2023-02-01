Підробляли COVID-сертифікати і документи призовників: на Хмельниччині судитимуть злочинну групу
На Хмельниччині перед судом постануть ціле злочинне угруповання, яке підроблювало COVID-сертифікати. Один із них ще й підробляв документи для виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань.
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Що відомо
Як встановили правоохоронці, спочатку ділки виготовляли підроблені COVID-сертифікатами та довідки ПЛР-тестів і вносили відповідну інформацію до баз даних. А після повномасштабного вторгнення рф на територію України один із фігурантів змінив "профіль" і налагодив "схему" перетину кордону чоловіками призовного віку, зокрема і виготовлення необхідних для цього документів. За таку "послугу" брав 4500 доларів США з однієї особи.
Затримання злочинців
За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури членам групи були оголошені підозри:
- за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);
- ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- одному із членів і за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.
Нагадаємо, 1 лютого прикордонники затримали 25-річного ухилянта із Запоріжжя, який через гори намагався пробратися на територію Словаччини. Однак чоловік заблукав у горах, і тому вирішив звернутися у поліцію.