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Подрыв Каховской ГЭС: названы населенные пункты, которым грозит подтопление

6 июня 2023 07:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Подрыв Каховской ГЭС: названы населенные пункты, которым грозит подтопление
Российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 6 июня, российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По состоянию на сегодняшний день масштаб разрушения пока не известен, однако в Херсонской ОГА опубликовали список населенных пунктов, которым грозит подтопление.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

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Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно:

  • Николаевка,
  • Ольговка,
  • Лево,
  • Тягинка,
  • Ивановка,
  • Токаровка,
  • Понятиевка,
  • Приднепровское,
  • Садовое,
  • частично город Херсон – остров Корабел.

Что делать, если уровень воды критически поднялся

В МВД советуют выполнять простые правила, чтобы сохранить жизнь и здоровье:

  • выключить все электроприборы;
  • взять документы и вещи первой необходимости;
  • позаботиться о близких и домашних любимцах;
  • следовать инструкциям спасателей и полицейских.
Что делать в случае подрыва Каховской ГЭС. Фото: МВД Украины
Что делать в случае подрыва Каховской ГЭС. Фото: МВД Украины

В сети также была опубликована карта потенциальных подтоплений ниже по течению от Каховской ГЭС.

Карта потенциальных подтоплений. Фото: PatientBuilder499

Напомним, ранее мы писали, что Каховское водохранилище стремительно мелеет после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Очевидцы подтверждают, что никаких прилетов по территории станции не было. Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Это чревато подтоплением ряда территорий ниже по течению Днепра.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

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