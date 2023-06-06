Підрив Каховської ГЕС: названо населені пункти, яким загрожує підтоплення

Російські війська підірвали Каховську ГЕС. Скриншот

Сьогодні, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Станом на зараз масштаб руйнування поки не відомий, однак у Херсонська ОДА опублікували список населених пунктів, яким грозить підтоплення.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

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Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме такі села:

Миколаївка,

Ольгівка,

Льово,

Тягинка,

Іванівка,

Токарівка,

Понятівка,

Придніпровське,

Садове,

частково місто Херсон — острів Корабел.

Що робити, якщо рівень води критично піднявся

У МВС радять виконувати прості правила, щоб зберегти життя та здоровʼя:

вимкнути всі електроприлади;

взяти документи і речі першої необхідності;

подбати про близьких і домашніх улюбленців;

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

Що робити в разі підриву Каховської ГЕС. Фото: МВС України

Що робити в разі підриву Каховської ГЕС. Фото: МВС України

У мережі також опублікували мапу потенційних підтоплень нижче за течією від Каховської ГЕС.

Мапа потенційних підтоплень. Фото: PatientBuilder499

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каховське водосховище стрімко міліє після підриву росіянами Каховської ГЕС. Очевидці підтверджують, що жодних прильотів по території станції не було. Російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Це загрожує підтопленням низці територій нижче за течією Дніпра.

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.