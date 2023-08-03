Подозрения по делу о гибели руководства МВД: в ГСЧС отреагировали

Последствия авиакатастрофы в Броварах 18 января 2023 года. Фото: УНИАН

Государственное бюро расследований предъявило обвинения руководству ГСЧС в связи с авиакатастрофой в Броварах, в которой погибло руководство МВД. В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уже отреагировали на такой ход дела.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Что сказали в ГСЧС

Сообщается, что на сегодняшний день ГСЧС в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ГБР объявило подозрение.

"С начала создания 20 января 2023 года правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы вертолета EC 225 LP, ГСЧС предоставила все необходимые для его проведения материалы и всячески способствует объективному и прозрачному расследованию этой страшной трагедии", — сказали в ГСЧС.

В ГСЧС уточнили, что не уполномочены комментировать версии о причинах авиакатастрофы, а также обнародовать какую-либо информацию, связанную с проведением следственных действий.

Напомним, ранее мы писали, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что по делу жуткой авиакатастрофы в Броварах версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Расследование все еще продолжается.

Добавим, 8 января в городе Бровары Киевской области прогремел взрыв. На объект инфраструктуры упал летательный аппарат. В полиции сообщили, что упал вертолет. Известно, что в результате падения вертолета были погибшие и раненые.

Впоследствии стало известно, что в Броварах 18 января в результате падения вертолета возле детского сада погибли 18 человек, среди них руководство Министерства внутренних дел.