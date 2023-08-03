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Підозри у справі про загибель керівництва МВС: у ДСНС відреагували

3 серпня 2023 16:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Підозри у справі про загибель керівництва МВС: у ДСНС відреагували
Наслідки авіакатастрофи у Броварах 18 січня 2023 року. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Державне бюро розслідувань звинуватило керівництво ДСНС через авіакатастрофу в Броварах, в якій загинуло керівництво МВС. Своєю чергою у Державній службі з надзвичайних ситуацій вже відреагували на такий перебіг справи.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Що сказали у ДСНС

Повідомляється, що на сьогодні ДСНС у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо усунення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру.

"З початку створення 20 січня 2023 року урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи вертольота EC 225 LP, ДСНС надала всі необхідні для його проведення матеріали й всіляко сприяє об'єктивному та прозорому розслідуванню цієї страшної трагедії", — сказали в ДСНС.

У ДСНС уточнили, що не уповноважені коментувати версії про причини авіакатастрофи, а також оприлюднити будь-яку інформацію, пов'язану з проведенням слідчих дій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у справі моторошної авіакатастрофи у Броварах версії, пов'язані з диверсією чи посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Розслідування все ще продовжується.

Додамо, 8 січня у місті Бровари Київської області пролунав вибух. На об'єкт інфраструктури впав літальний апарат. У поліції повідомили, що впав гелікоптер. Відомо, що внаслідок падіння вертольота були загиблі та поранені.

Згодом стало відомо, що у Броварах 18 січня внаслідок падіння вертольота біля дитячого садка загинули 18 осіб, серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ .

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