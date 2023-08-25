Под Москвой пожар: очевидцы сообщают о горении химикатов

Пожар под Москвой. Фото; скриншот с видео

В пятницу, 25 августа, под Москвой случился пожар. Местные СМИ сообщают о возгорании лакокрасочных материалов.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

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Что известно о пожаре в Нахабино

На кадрах видно, что на небо поднимается огромный столб черного дыма. Об этом сообщают очевидцы с разных концов Москвы.

"Предварительно, без пострадавших", — пишут росСМИ о пожаре.

По версии одного из каналов, пожар под Москвой — вспышка в ангаре в Красногорском районе.

По другой информации, пожар вспыхнул в Нахабино на территории строительного рынка.

"В Нахабино Московской области горит торговый павильон с лакокрасочными материалами. На место едут пожарные" , — говорится в сообщении.

Напомним, на днях ранее в Подмосковье вспыхнул сильный пожар на химзавод и: к тушению привлекли вертолеты.