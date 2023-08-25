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Под Москвой пожар: очевидцы сообщают о горении химикатов

25 августа 2023 22:06
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Под Москвой пожар: очевидцы сообщают о горении химикатов
Пожар под Москвой. Фото; скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В пятницу, 25 августа, под Москвой случился пожар. Местные СМИ сообщают о возгорании лакокрасочных материалов.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

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На кадрах видно, что на небо поднимается огромный столб черного дыма. Об этом сообщают очевидцы с разных концов Москвы.

"Предварительно, без пострадавших", — пишут росСМИ о пожаре.

По версии одного из каналов, пожар под Москвой — вспышка в ангаре в Красногорском районе.

По другой информации, пожар вспыхнул в Нахабино на территории строительного рынка.

"В Нахабино Московской области горит торговый павильон с лакокрасочными материалами. На место едут пожарные" , — говорится в сообщении.

Напомним, на днях ранее в Подмосковье вспыхнул сильный пожар на химзавод и: к тушению привлекли вертолеты.

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