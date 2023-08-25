Под Москвой пожар: очевидцы сообщают о горении химикатов
В пятницу, 25 августа, под Москвой случился пожар. Местные СМИ сообщают о возгорании лакокрасочных материалов.
Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Что известно о пожаре в Нахабино
На кадрах видно, что на небо поднимается огромный столб черного дыма. Об этом сообщают очевидцы с разных концов Москвы.
"Предварительно, без пострадавших", — пишут росСМИ о пожаре.
По версии одного из каналов, пожар под Москвой — вспышка в ангаре в Красногорском районе.
По другой информации, пожар вспыхнул в Нахабино на территории строительного рынка.
"В Нахабино Московской области горит торговый павильон с лакокрасочными материалами. На место едут пожарные" , — говорится в сообщении.
Напомним, на днях ранее в Подмосковье вспыхнул сильный пожар на химзавод и: к тушению привлекли вертолеты.