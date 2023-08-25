Під Москвою пожежа: очевидці повідомляють про горіння хімікатів

Пожежа під Москвою. Фото; скриншот з відео

У п'ятницю, 25 серпня під Москвою трапилась пожежа. Місцеві ЗМІ повідомляють про займання лакофарбових матеріалів.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

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На кадрах видно, що у небо піднімається величезний стовп чорного диму. Про це повідомляють очевидці з різних кінців Москви.

"Попередньо, без постраждалих", — пишуть росЗМІ про пожежу.

За версією одного з каналів пожежа під Москвою — спалах у ангарі у Красногірському районі.

За іншою інформацією, пожежа спалахнула в Нахабіно на території будівельного ринку.

"У Нахабіно Московської області горить торговий павільйон із лакофарбовими матеріалами. На місце їдуть пожежники", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями раніше у Підмосков'ї спалахнула сильна пожежа на хімзаводі: до гасіння залучили гелікоптери.