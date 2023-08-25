Під Москвою пожежа: очевидці повідомляють про горіння хімікатів
У п'ятницю, 25 серпня під Москвою трапилась пожежа. Місцеві ЗМІ повідомляють про займання лакофарбових матеріалів.
Про це пишуть російські Telegram-канали.
Що відомо про пожежу у Нахабіному
На кадрах видно, що у небо піднімається величезний стовп чорного диму. Про це повідомляють очевидці з різних кінців Москви.
"Попередньо, без постраждалих", — пишуть росЗМІ про пожежу.
За версією одного з каналів пожежа під Москвою — спалах у ангарі у Красногірському районі.
За іншою інформацією, пожежа спалахнула в Нахабіно на території будівельного ринку.
"У Нахабіно Московської області горить торговий павільйон із лакофарбовими матеріалами. На місце їдуть пожежники", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями раніше у Підмосков'ї спалахнула сильна пожежа на хімзаводі: до гасіння залучили гелікоптери.