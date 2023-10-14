При обстреле в Ливане погиб оператор агентства Reuters: подробности

Иссам Абдаллах в Турции. Фото: Reuters

В Ливане съемочные группы агентства Reuters и арабского телеканала Al Jazeera попали под обстрел во время работы. Среди телевизионщиков потери — один погибший из Reuters и трое раненых.

Об этом сообщает Daily Mail.

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По установленной информации, в Ливане погиб видеооператор британского филиала агентства Иссам Абдаллах. Он являлся частью экипажа Reuters в южном Ливане и обеспечивал живой видеосигнал.

Под танковый обстрел попали журналисты Элли Брайя и Кармен Джукадар из Al-Jazeera, Таир Аль-Судани и Маэр Назех из агентства Reuters и Дилан Коллинз с Кристиной Асси из французского AFP. Трое журналистов ранены.

Телеканал Al-Jazeera заявил, что обстрел велся из танков Merkava, находящихся на вооружении ЦАХАЛа. Инцидент произошел на ливанско-израильской границе вблизи населенного пункта Альма аль-Шааб, когда армия Израиля отражала нападение ливанских террористов из "Хезболлы".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что боевики ХАМАС собирали средства в поддержку в криптовалюте с помощью соцсетей. В то же время в ЦАХАЛе заявили, что имеют доказательства того, что оружие мусульманским террористам поставляла КНДР.