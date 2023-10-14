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Під час обстрілу в Лівані загинув оператор агенції Reuters: подробиці

14 жовтня 2023 00:18
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Ілля Рябінін
редактор
Під час обстрілу в Лівані загинув оператор агенції Reuters: подробиці
Іссам Абдаллах в Туреччині. Фото: Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Лівані знімальні групи агенції Reuters та арабського телеканалу Al Jazeera потрапили під обстріл під час роботи. Серед медійників втрати — один загиблий з Reuters та троє поранених.

Про це повідомляє Daily Mail.

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За встановленою інформацією, в Лівані загинув відеооператор британської філії агенції Іссам Абдаллах. Він був частиною екіпажу Reuters у південному Лівані й забезпечував живий відеосигнал. 

Під танковий обстріл потрапили журналісти Еллі Брайя та Кармен Джукадар з Al-Jazeera, Таїр Аль-Судані та Маер Назех з агенції Reuters та Ділан Коллінз з Крістіною Ассі з французької AFP. Трьох журналістів поранено.

Телеканал  заявив, що обстріл вівся з танків Merkava, які перебувають на озброєнні ЦАХАЛу. Інцидент трапився на лівансько-ізраїльському кордоні поблизу населеного пункту Альма аль-Шааб, коли армія Ізраїлю відбивала напад ліванських терористів з "Хезболли". 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що бойовики ХАМАС збирали кошти на підтримку у криптовалюті за допомогою соцмереж. Також в ЦАХАЛі заявили, що мають докази того, що зброю мусульманським терористам постачала КНДР. 

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