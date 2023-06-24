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Переполох в России: Ростов заполонили "вагнеровцы", а Москва усиливает безопасность

24 июня 2023 07:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Восстание вагнеровцев: происходящее в России 24 июня
Люди в камуфляже на улицах Ростова-на-Дону. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Бунт владельца частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгения Пригожина повлек за собой настоящий переполох в России. Город Ростов-на-Дону, который находится недалеко от границы с Украиной, заполонили люди в камуфляже и большое количество бронетехники. К наступлению "вагнеровцев" уже готовятся и в Москве.

Новини.LIVE собрали все, что известно о ситуации в России по состоянию на утро 24 июня.

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Что происходит в Ростове

На протяжении всей ночи жители российского Ростова-на-Дону наблюдали, как в город прибывают военные, предположительно, это "вагнеровцы", которые выводятся из зоны боевых действий в Украине, и бронетехника. В городе — панические настроения, которые существенно подогрело и молчание местных властей по ситуации.

Только к утру ростовский губернатор Василий Голубев обратился к жителям региона — он призвал людей без необходимости не выходить из дома.

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Полиция по улицам Ростова-на-Дону утром 24 июня. Фото: российские СМИ

"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без нужды не выходить из дома", — написал он, не дав ответа на главный вопрос жителей региона: "Что вообще происходит?"

Стоит отметить, что "вагнеровцы" свободно передвигаются по городу, местные правоохранители никак им не препятствуют.

Между тем, в сети появляются все новые и новые фото и видео военной техники на улицах Ростова.

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Вагнеровцы в Ростове-на-Дону 24 июня. Фото: российские СМИ

Паника по регионам России

В России ожидают, что колонна "вагнеровцев" двинется на Москву. В частности, власти Воронежской области попросили жителей региона временно не пользоваться дорогой М-4 "Дон", по которой движется колонна военной техники. Не уточнив, речь идет о колонне мятежных "вагнеровцев", или это правительственные силы направляются в Ростов, чтобы подавить мятеж.

"По федеральной автомобильной дороге М-4 Дон двигается колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что "силовые структуры региона проводят все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей области".

Также в сети распространяется информация, что вертолеты атакуют колонну "вагнеровцев" в Воронежской области.

Подготовка в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об усилении мер безопасности в российской столице.

"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принятым мерам", — написал он в своем Telegram.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Также мы писали, что в последнее время идет конфликт между предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В Кремле впервые отреагировали на их противостояние.

Добавим, что против владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ и заявили, что будут выполнять какие-либо приказы своего главаря Евгения Пригожина. Также есть многочисленные сообщения о том, что "вагнеровцы" заходят в Ростовскую область.

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