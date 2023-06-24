Повстання вагнерівців: що відбувається у Росії 24 червня

Люди у камуфляжі на вулицях Ростова-на-Дону. Фото: російські ЗМІ

Бунт власника приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" Євгена Пригожина спричинив справжній переполох у Росії. Місто Ростов-на-Дону, яке знаходиться неподалік від кордону з Україною, заполонили люди у камуфляжі та велика кількість бронетехніки. До наступу "вагнерівців" уже готуються і в Москві

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про ситуацію у Росії станом на ранок 24 червня.

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Що відбувається у Ростові

Протягом всієї ночі жителі російського Ростова-на-Дону спостерігали, як у місто прибувають військові, імовірно, це "вагнерівці", які виводяться із зони бойових дій в Україні, та бронетехніка. У місті – панічні настрої, які суттєво підігріло і мовчання місцевої влади щодо ситуації.

Тільки під ранок ростовський губернатор Василь Голубєв звернувся до жителів регіону – він закликав людей без необхідності не виходити з дому.

Поліція на вулицях Ростова-на-Дону вранці 24 червня. Фото: російські ЗМІ

"Ситуація, що склалася, вимагає максимальної концентрації всіх сил для утримання порядку. Правоохоронні органи роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку мешканців області. Прошу всіх зберігати спокій і без потреби не виходити з дому", — написав він, не давши відповіді на головне запитання жителів регіону: "Що взагалі відбувається?"

Варто зазначити, що "вагнерівці" без перешкод пересуваються містом, місцеві правоохоронці ніяк їм не перешкоджають.

Також місцеві жителі повідомляють, що танки "вагнерівців" стоять біля штабу Південного військового округу у Ростові.

Тим часом у мережі з'являються все нові і нові фото та відео військової техніки на вулицях Ростова.

Вагнерівці у Ростові-на-Дону 24 червня. Фото: російські ЗМІ

Паніка по регіонах Росії

У Росії очікують, що колона "вагнерівців" рушить на Москву. Зокрема, влада Воронезької області попросила жителів регіону тимчасово не користуватися дорогою М-4 "Дон", якою рухається колона військової техніки. Не уточнивши, чи йдеться про колону бунтівних "вагнерівців", чи це урядові сили прямують у Ростов, щоб придушити заколот.

"По федеральній автомобільній дорозі М-4 Дон рухається колона військової техніки. Просимо всіх мешканців Воронезької області тимчасово не користуватися федеральною автомобільною дорогою М-4 Дон та індивідуальними транспортними засобами", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що "силові структури регіону проводять усі необхідні заходи для забезпечення безпеки мешканців області".

Також у мережі шириться інформація, що гелікоптери атакують колону "вагнерівців" у Воронезькій області.

Підготовка у Москві

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про посилення заходів безпеки у російські столиці.

"У зв'язку з інформацією, що надходить у Москві, проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Запроваджено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів. Прошу поставитися з розумінням до вжитих заходів", — написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив. що Шойгу "боягузливо втік".

Також ми писали, що останнім часом точиться конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. У Кремлі вперше відреагували на їхнє протистояння.

Додамо, що проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ і заявили, що виконуватимуть будь-які накази свого ватажка Євгенія Пригожина. Також є численні повідомлення про те, що "вагнерівці" заходять у Ростовську область.