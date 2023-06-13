Патрульные показали, как спасали людей в Кривом Роге сразу после атаки РФ
Патрульные Кривого Рога показали, как спасали ночью людей в городе после российской ракетной атаки. Люди спасались как могли.
Соответствующее видео опубликовала Патрульная полиция Кривого Рога.
Спасение людей
После удара жители домов пытались покинуть их любым способом. Некоторые из них спускались на простынях с балкона.
Также полицейские помогали забрать из горящих квартир детей и призвали всех жителей отходить как можно дальше от горевших домов.
Один из раненых мужчин при взрыве умолял о воде:
"Дайте воды, кто нибудь".
Очевидцы об ударе по Кривом Рогу
Криворожчане, с которыми связались Новини.LIVE, рассказывают об ужасных свистах российских ракет, которые слышал чуть ли не весь город.
"Мы с ребенком проснулись от свиста ракеты. Услышали взрыв и вдали увидели зарево. Это было далеко от нас. Связалась со знакомыми, которые там живут (имеется в виду пострадавший от ракетной атаки район. — Ред.), и они рассказали, как люди выпрыгивали из окон и выбегали голые, без ничего на улицу. Дом знакомых не пострадал, только окна вылетели от взрывной волны", — рассказала одна из жительниц Кривого Рога Анастасия.
"Машины горели как спички. Люди кричали... Женщина одна сгорела заживо. Я в окне видела. На пятом этаже. Так кричали... Люди, где могли, по простыням спускались, прыгали со второго этажа. А там, где попало, там все сгорело. Все, кто там был, их уже нет" , — со слезами рассказывала Галина Леонтьевна журналистам криворожского издания "Рудана".
Другая жительница города Наталья делится похожими эмоциями пережитого за ночь. Говорит, что услышала сильный свист ракет и гул над ее жилым домом. Было очень страшно.
"Я читаю официальные телеграмм-каналы, и если пишут, что этой ночью реагируйте на тревогу, то сразу стелюсь в коридоре. В основном мы с сыном там и проводим ночь. Этой ночью произвели так же. Только такое впечатление было, что ракеты над самим домом летели… До сих пор в шоке. Когда читаешь новости из другого города (об обстрелах. — Ред.) — огромная трагедия, но чувствовать это на себе — вообще страшно. Особенно страшно за ребенка. За себя — это уже такое, что будет", — поделилась женщина.
Напомним, сегодня, 13 июня, российские оккупационные войска нанесли сильный ракетный удар по Кривому Рогу. Завтра в городе объявлен День траура.