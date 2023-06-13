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Патрульные показали, как спасали людей в Кривом Роге сразу после атаки РФ

13 июня 2023 16:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Патрульные показали, как спасали людей в Кривом Роге сразу после атаки РФ
Дом в Кривом Роге после ночной атаки. Фото: Патрульная полиция Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Патрульные Кривого Рога показали, как спасали ночью людей в городе после российской ракетной атаки. Люди спасались как могли.

Соответствующее видео опубликовала Патрульная полиция Кривого Рога.

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После удара жители домов пытались покинуть их любым способом. Некоторые из них спускались на простынях с балкона.

Также полицейские помогали забрать из горящих квартир детей и призвали всех жителей отходить как можно дальше от горевших домов.

Один из раненых мужчин при взрыве умолял о воде:

"Дайте воды, кто нибудь".

Очевидцы об ударе по Кривом Рогу

Криворожчане, с которыми связались Новини.LIVE, рассказывают об ужасных свистах российских ракет, которые слышал чуть ли не весь город.

"Мы с ребенком проснулись от свиста ракеты. Услышали взрыв и вдали увидели зарево. Это было далеко от нас. Связалась со знакомыми, которые там живут (имеется в виду пострадавший от ракетной атаки район. — Ред.), и они рассказали, как люди выпрыгивали из окон и выбегали голые, без ничего на улицу. Дом знакомых не пострадал, только окна вылетели от взрывной волны", — рассказала одна из жительниц Кривого Рога Анастасия.

"Машины горели как спички. Люди кричали... Женщина одна сгорела заживо. Я в окне видела. На пятом этаже. Так кричали... Люди, где могли, по простыням спускались, прыгали со второго этажа. А там, где попало, там все сгорело. Все, кто там был, их уже нет" , — со слезами рассказывала Галина Леонтьевна журналистам криворожского издания "Рудана".

Другая жительница города Наталья делится похожими эмоциями пережитого за ночь. Говорит, что услышала сильный свист ракет и гул над ее жилым домом. Было очень страшно.

"Я читаю официальные телеграмм-каналы, и если пишут, что этой ночью реагируйте на тревогу, то сразу стелюсь в коридоре. В основном мы с сыном там и проводим ночь. Этой ночью произвели так же. Только такое впечатление было, что ракеты над самим домом летели… До сих пор в шоке. Когда читаешь новости из другого города (об обстрелах. — Ред.) — огромная трагедия, но чувствовать это на себе — вообще страшно. Особенно страшно за ребенка. За себя — это уже такое, что будет", — поделилась женщина.

Напомним, сегодня, 13 июня, российские оккупационные войска нанесли сильный ракетный удар по Кривому Рогу. Завтра в городе объявлен День траура.

 

 

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