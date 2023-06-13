Патрульні показали, як рятували людей у Кривому Розі одразу після атаки РФ

Будинок у Кривому Розі після нічної атаки. Фото: Патрульна поліція України

Патрульні Кривого Рогу показали, як рятували вночі людей у місті після російської ракетної атаки. Люди рятувалися, як могли.

Відповідне відео опублікувала Патрульна поліція Кривого Рогу.

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Порятунок людей

Після удару жителі будинків намагалися покинути домівки будь-яким способом. Деякі з них спускалися на простирадлах з балкону.

Також поліцейські допомогали забрати із палаючих квартир дітей та закликали всіх жителів відходити якомога далі від будинків, які горіли.

Один із чоловіків, якого поранило, під час вибуху, благав про воду:

"Дайте води, хто небудь".

Очевидці про удар по Кривому Рогу

Криворіжчани, з якими звʼязалися Новини.LIVE, розповідають про жахливі свисти російських ракет, які чуло мало не все місто.

"Ми з дитиною прокинулися від свисту ракети. Почули вибух і вдалині побачили зарево. Це було далеко від нас. Зв’язалася із знайомими, які там живуть (йдеться про постраждалого від ракетної атаки району. — Ред.), і вони розповіли, як люди вистрибували з вікон і вибігали голі, без нічого на вулицю. Будинок знайомих не постраждав, лише вікна вилетіли від вибухової хвилі", — розповіла одна із мешканок Кривого Рогу Анастасія.

"Машини горіли як сірники. Люди кричали… Жінка одна згоріла живцем. Я у вікні бачила. На п'ятому поверсі. Так кричали... Люди, де могли, по простирадлах спускалися, стрибали з другого поверху. А там, де влучило, там все згоріло. Всі, хто там був, їх вже немає", — зі сльозами розповідала Галина Леонтіївна журналістам криворізького видання "Рудана".

Інша жителька міста Наталія ділиться схожими емоціями пережитого за ніч. Каже, що почула сильний свист ракет і гул над її житловим будинком. Було дуже страшно.

"Я читаю офіційні телеграм-канали, і якщо пишуть, що цієї ночі реагуйте на тривогу, то одразу стелюся в коридорі. В основному ми з сином там і проводимо ніч. Цієї ночі зробили так само. Тільки таке враження було, що ракети над самим будинком летіли… Досі в шоці. Коли читаєш новини з іншого міста (про обстріли. — Ред.) — величезна трагедія, але відчувати це на собі — то взагалі страшне. Особливо страшно за дитину. За себе — то вже таке, що буде", — поділилася жінка.

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, російські окупаційні війська завдали сильного ракетного удару по Кривому Рогу. Завтра в місті оголошено День жалоби.