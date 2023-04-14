Обманули иностранцев на 65 миллионов чешских крон: СБУ задержала международных преступников

Правоохранители провели обыск у подозреваемых. Фото: Офис Генерального прокурора

СБУ совместно с Нацполицией и правоохранителями Чешской Республики разоблачили деятельность международной преступной организации, которые обманули граждан ЕС на 160 млн грн.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Читайте также:

Что известно

Как рассказали правоохранители, организовали схему мошенничества двое мужчин — украинец и гражданин Республики Чехия. Они наладили работу сall-центра в Днепре, с помощью которого выманивали деньги граждан Чешской Республики. Организаторы и активные участники мошеннической схемы задержаны.

Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли — контроль за действиями участников и финансами, распределение легализации средств, поиск работников колцентров.

Как злоумышленники выманивали средства у потерпевших

Деньги у потерпевших выманивали с помощью телефонных звонков. Мошенники представлялись потерпевшим сотрудником банковского учреждения и сообщали о том, что их банковский счет сломлен. Также они сообщали другие ложные сведения, заставляя потерпевших перечислять деньги со "взломанного" банковского счета на другой якобы безопасный счет, который указывали мошенники.

Еще один звонок потерпевшие получали от так называемого "сотрудника полиции". Псевдополицейские подтверждали вероятность первого звонка, якобы полученного от банковского работника, и необходимость перевода денег на более безопасный банковский счет.

Во время звонков участники преступной организации использовали замену телефонного номера — "спуфинг" и "вишинг", то есть имитировали любой требуемый им телефонный номер. Таким образом, у пострадавших создавалось впечатление, что им поступают звонки с телефона службы поддержки, банка, полиции и т.д.

В настоящее время установлено 300 потерпевших, которым нанесен имущественный ущерб на общую сумму не менее 65 млн чешских крон. Все потерпевшие являются гражданами Чешской Республики.

Обыски у преступников

Правоохранителями было проведено более 30 санкционированных обысков на территории г. Днепра и Днепропетровской области, а также Чешской Республики. Изъята компьютерная техника, документация, банковские карты и денежные средства.

В настоящее время задержаны шесть граждан РБ и Чешской Республики, которые наладили функционирование масштабной международной мошеннической схемы с целью их экстрадиции.

Обыски у мошенников. Фото: Офис Генерального прокурора

Обыски у мошенников. Фото: Офис Генерального прокурора

Обыски у мошенников. Фото: Офис Генерального прокурора

Обыски у мошенников. Фото: Офис Генерального прокурора

Обыски у мошенников. Фото: Офис Генерального прокурора 1/5 _ 5

Какое наказание ждет мошенников

Досудебное расследование по фактам мошенничества, создание преступной организации и участия в ней осуществляется ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины (ч. 4 ст. 190 ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины).

Напомним, недавно СБУ и полиция Польши разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у жителей Бахмута.

Преступники использовали социальные сети и мессенджеры для обмана жителей фронтовых регионов Украины, предлагая услуги по эвакуации из зоны боевых действий в более безопасные регионы за определенную плату.