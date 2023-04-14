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Ошукали іноземців на понад 65 мільйонів чеських крон: СБУ викрила міжнародну злочинну організацію

14 квітня 2023 16:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ошукали іноземців на понад 65 мільйонів чеських крон: СБУ викрила міжнародну злочинну організацію
Правоохоронці провели обшук у підозрюваних. Фото: Офіс Генерального прокурора
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

СБУ спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Чеської Республіки викрили діяльність міжнародної злочинної організації, які ошукали громадян ЄС на 160 млн грн.

Про це пише пресслужба Офісу Генпрокурора.

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Що відомо

Як розповіли правоохоронці, організували схему шахрайства двоє чоловіків — українець та громадянин Республіки Чехія. Вони налагодили роботу сall-центру у Дніпрі, за допомогою якого виманювали гроші у громадян Чеської Республіки. Організаторів та активних учасників шахрайської схеми затримано.

Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі — контроль за діями учасників та фінансами, розподіл легалізація коштів, пошук працівників колцентрів.

Як зловмисники виманювали кошти у потерпілих

Гроші у потерпілих виманювали за допомогою телефонних дзвінків. Шахраї представлялися потерпілим співробітником банківської установи та повідомляли про те, що їх банківський рахунок зламано. Також вони повідомляли інші неправдиві відомості, змушуючи потерпілих переказувати гроші зі "зламаного" банківського рахунку на інший нібито безпечний рахунок, який вказували шахраї.

Ще один дзвінок потерпілі отримували від так званого "співробітника поліції". Псевдополіцейські підтверджували вірогідність першого дзвінка, отриманого нібито від банківського працівника, та необхідність переказу грошей на безпечніший банківський рахунок.

Під час дзвінків учасники злочинної організації використовували заміну телефонного номера — "спуфінг" та "вішинг", тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен. Таким чином у потерпілих складалося враження, що їм надходять дзвінки з телефону служби підтримки, банку, поліції тощо.

Наразі встановлено 300 потерпілих, яким завдано майнову шкоду на загальну суму щонайменше 65 млн чеських крон. Всі потерпілі є громадянами Чеської Республіки.

Обшуки у злочинців

Правоохоронцями провели понад 30 санкціонованих обшуків на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, а також Чеської Республіки. Вилучено комп’ютерну техніку, документацію, банківські картки та грошові кошти.

Наразі затримано 6 громадян РБ та Чеської Республіки, які налагодили функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми, з метою їх екстрадиції.

  • Обшуки у шахраїв. Фото: Офіс Генерального прокурора
  • Обшуки у шахраїв. Фото: Офіс Генерального прокурора
  • Обшуки у шахраїв. Фото: Офіс Генерального прокурора
  • Обшуки у шахраїв. Фото: Офіс Генерального прокурора
  • Обшуки у шахраїв. Фото: Офіс Генерального прокурора
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Яке покарання чекає на шахраїв

Досудове розслідування за фактами шахрайства, створення злочинної організації та участі у ній здійснюється ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України (ч. 4 ст. 190 ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України). 

Нагадаємо, нещодавно СБУ та поліція Польщі викрили шахраїв, які виманювали гроші у мешканців Бахмута

Злочинці використовували соціальні мережі та месенджери для обману мешканців фронтових регіонів України, пропонуючи послуги з евакуації із зони бойових дій у безпечніші регіони за певну плату.

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