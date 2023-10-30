Оккупационные власти Крыма объяснили, почему перекрывали движение на Крымском мосту

Автомобили едут по Крымскому мосту. Фото:

Сегодня, 30 октября, было приостановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Кроме того, движение остановило морской пассажирский транспорт в Севастополе.

Об этом сообщают российские паблики.

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Перекрытое движение в Крыму: что происходит

Как известно, сегодня, 30 октября, в Крыму перекрыли движение по Крымскому мосту и движение морского пассажирского транспорта в Севастополе. Оккупационные власти Крыма заявили, что это связано с тем, что "на площадях Нахимова и Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте".

"Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — заявил оккупационный глава Севастополя Михаил Розвожаев.

Отметим, что сегодня ночью в Севастополе раздавались взрывы. По словам Развожаева, силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников. В то же время в Минобороны РФ заявили, что в Черном море обнаружили два безэкипажных катера.

Движение на Крымском мосту было перекрыто в 06:36, однако в 07:20 оккупанты заявили, что движение возобновили.

Напомним, во временно оккупированном Крыму мог взорваться российский гидрографический катер "Владимир Козицкий". Известно, что он предназначен для поиска морских мин, на одной из которых, вероятно, получил повреждение.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму в Севастополе нашли позиции, откуда россияне запускают по Украине ракеты "Оникс". Активисты разыскали место, где размещается российский береговой ракетный комплекс "Бастион".