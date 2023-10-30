Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Оккупационные власти Крыма объяснили, почему перекрывали движение на Крымском мосту arrow

Оккупационные власти Крыма объяснили, почему перекрывали движение на Крымском мосту

30 октября 2023 07:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупационные власти Крыма объяснили, почему перекрывали движение на Крымском мосту
Автомобили едут по Крымскому мосту. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 30 октября, было приостановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Кроме того, движение остановило морской пассажирский транспорт в Севастополе.

Об этом сообщают российские паблики.

Читайте также:

Перекрытое движение в Крыму: что происходит

Как известно, сегодня, 30 октября, в Крыму перекрыли движение по Крымскому мосту и движение морского пассажирского транспорта в Севастополе. Оккупационные власти Крыма заявили, что это связано с тем, что "на площадях Нахимова и Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте".

null

"Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — заявил оккупационный глава Севастополя Михаил Розвожаев.

null

Отметим, что сегодня ночью в Севастополе раздавались взрывы. По словам Развожаева, силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников. В то же время в Минобороны РФ заявили, что в Черном море обнаружили два безэкипажных катера.

Движение на Крымском мосту было перекрыто в 06:36, однако в 07:20 оккупанты заявили, что движение возобновили.

Напомним, во временно оккупированном Крыму мог взорваться российский гидрографический катер "Владимир Козицкий". Известно, что он предназначен для поиска морских мин, на одной из которых, вероятно, получил повреждение.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму в Севастополе нашли позиции, откуда россияне запускают по Украине ракеты "Оникс". Активисты разыскали место, где размещается российский береговой ракетный комплекс "Бастион".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме