Окупаційна влада Криму пояснила, чому перекривала рух на Кримському мосту

Автомобілі їдуть по Кримському мосту. Фото:

Сьогодні, 30 жовтня, був призупинений рух транспорту на Кримському мосту. Окрім того, рух припинив морський пасажирський транспорт у Севастополі.

Про це повідомляють російські пабліки.

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Перекритий рух у Криму: що відбувається

Як відомо, сьогодні, 30 жовтня, у Криму перекрили рух на Кримському мосту та рух морського пасажирського транспорту у Севастополі. Окупаційна влада Криму заявила, що це пов'язане з тим, що "на площах Нахімова та Захарова організують рухомий склад для роботи на компенсаційному маршруті".

"Якщо побачите дим у районі внутрішнього рейду та Північної бухти — це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це абсолютно безпечно", — заявив окупаційний голова Севастополя Михайло Розвожаєв.

Зазначимо, що сьогодні вночі у Севастополі лунали вибухи. За словами Развожаєва, сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників. Водночас у Міноборони РФ заявили, у Чорному морі виявили два безекіпажні катери.

Рух на Кримському мосту був перекритий о 06:36, однак о 07:20 окупанти заявили, що рух відновили.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму міг підірватися російський гідрографічний катер "Владимир Козицкий". Відомо, що він призначений для пошуку морських мін, на одній з яких, ймовірно, й отримав ушкодження.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму, у Севастополі, знайшли позиції, звідки росіяни запускають по Україні ракети "Онікс". Активісти розшукали місце, де саме розміщується російський береговий ракетний комплекс "Бастіон".