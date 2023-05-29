Оккупанты украли тигрёнка из Мариупольского зоопарка и отдали в русский цирк
Сегодня, 29 мая, власти Мариуполя сообщили, что россияне украли из мариупольского зоопарка маленького тигренка. Животное отвезли в Москву и отдали в цирк.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Украли тигра
Мариупольский городской совет сообщил, что животному всего три месяца. Он был рожден в зоопарке, но тигрица не захотела выкармливать своего пушистика, поэтому о нем заботилась местная овчарка.
Однако оккупанты забрали тигрёнка в Москву. В столице РФ решили, что его будут дрессировать для цирка.
"Животному приходится переносить жестокое обращение. Такое оно "освобождение" от россиян во всем — настоящий цирк", — говорится в сообщении Мариупольского городского совета.
Напомним, что недавно во время вражеской ракетной атаки ночью 16 мая в Киевском зоопарке произошел взрыв. Об этом стало известно от мэра столицы Виталия Кличко, который сразу сообщил — никто не пострадал, но будут проводиться антистрессовые мероприятия с животными.
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