Окупанти вкрали тигреня з Маріупольського зоопарку і віддали в російський цирк
Сьогодні, 29 травня, влада Маріуполя повідомила, що росіяни вкрали з маріупольського зоопарку маленьке тигреня. Тваринку відвезли до Москви і віддали в цирк.
Про це інформує Маріупольська міська рада.
Вкрали тигра
Маріупольська міська рада повідомила, що тварині всього три місяці. Він був народжений в зоопарку, але тигриця не захотіла вигодовувати свого пухнастика, тому ним опікувалася місцева вівчарка.
Однак окупанти забрали тигреня до Москви. У столиці РФ вирішили, що його будуть дресирувати для цирку.
"Тварині доводиться переносити жорстоке поводження. Таке воно "освобожденіє" від росіян в усьому — справжній цирк", — йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.
Нагадаємо, що нещодавно під час ворожої ракетної атаки вночі 16 травня, в Київському зоопарку стався вибух. Про це стало відомо від мера столиці Віталія Кличка, який одразу повідомив — ніхто не постраждав, але будуть проводитися антистресові заходи з тваринами.
Зоозахисники евакуювали лева Акеру з-під обстрілів в Краматорську до Київської області. Все життя тварину утримували в приватній власності, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в України сім'я, в якій жив лев, евакуювалася. Акеру певний час перебував наодинці.
У стінах Одеського зоопарка на світ з’явилося дитинча зебри Гранта. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ.