Окупанти вкрали тигреня з Маріупольського зоопарку і віддали в російський цирк

Російський дресирувальник тримає вкраденого тигра. Фото: міська рада Маріуполя

Сьогодні, 29 травня, влада Маріуполя повідомила, що росіяни вкрали з маріупольського зоопарку маленьке тигреня. Тваринку відвезли до Москви і віддали в цирк.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

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Вкрали тигра

Маріупольська міська рада повідомила, що тварині всього три місяці. Він був народжений в зоопарку, але тигриця не захотіла вигодовувати свого пухнастика, тому ним опікувалася місцева вівчарка.

Однак окупанти забрали тигреня до Москви. У столиці РФ вирішили, що його будуть дресирувати для цирку.

"Тварині доводиться переносити жорстоке поводження. Таке воно "освобожденіє" від росіян в усьому — справжній цирк", — йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

Тигреня, якого вкрали росіяни. Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, що нещодавно під час ворожої ракетної атаки вночі 16 травня, в Київському зоопарку стався вибух. Про це стало відомо від мера столиці Віталія Кличка, який одразу повідомив — ніхто не постраждав, але будуть проводитися антистресові заходи з тваринами.

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