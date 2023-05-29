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Окупанти вкрали тигреня з Маріупольського зоопарку і віддали в російський цирк

29 травня 2023 14:01
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Окупанти вкрали тигреня з Маріупольського зоопарку і віддали в російський цирк
Російський дресирувальник тримає вкраденого тигра. Фото: міська рада Маріуполя
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 29 травня, влада Маріуполя повідомила, що росіяни вкрали з маріупольського зоопарку маленьке тигреня. Тваринку відвезли до Москви і віддали в цирк.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

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Маріупольська міська рада повідомила, що тварині всього три місяці. Він був народжений в зоопарку, але тигриця не захотіла вигодовувати свого пухнастика, тому ним опікувалася місцева вівчарка.

Однак окупанти забрали тигреня до Москви. У столиці РФ вирішили, що його будуть дресирувати для цирку.

"Тварині доводиться переносити жорстоке поводження. Таке воно "освобожденіє" від росіян в усьому — справжній цирк", — йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

тигр
Тигреня, якого вкрали росіяни. Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, що нещодавно під час ворожої ракетної атаки вночі 16 травня, в Київському зоопарку стався вибух. Про це стало відомо від мера столиці Віталія Кличка, який одразу повідомив — ніхто не постраждав, але будуть проводитися антистресові заходи з тваринами. 

Зоозахисники евакуювали лева Акеру з-під обстрілів в Краматорську до Київської області. Все життя тварину утримували в приватній власності, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в України сім'я, в якій жив лев, евакуювалася. Акеру певний час перебував наодинці.

У стінах Одеського зоопарка на світ з’явилося дитинча зебри Гранта. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ.

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