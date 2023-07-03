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Оккупанты в Крыму похвастались "чудо-автомобилем" для армии и спецслужб РФ

3 июля 2023 13:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты в Крыму похвастались "чудо-автомобилем" для армии и спецслужб РФ
Автомобиль оккупантов УАЗ "Буханка". Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты решили похвастаться "чудо-автомобилем" в Крыму. Они надеются, что транспортное средство УАЗ "Буханка" заинтересует спецслужбы и армию РФ.

Об этом сообщают росСМИ.

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Россияне заявляют, что "Буханка" оснащена электродвигателем.

"Машина бесшумна, у нее улучшенная проходимость. Авторы модификации надеются, что автомобиль заинтересует спецслужбы и армию", — говорится в сообщении.

Однако просматривая видео, можно увидеть, что "чудо-автомобиль" со сложностями преодолевает препятствия. К тому же можно поспорить по поводу бесшумности "Буханки". На видео слышно, как транспортное средство скрипит во время езды.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе на ПМЭФ представили две новые модели изготовивших в городе беспилотников. Их назвали "Сарган" и "Саранча-10".

Также мы писали, что Беларусь начала получать от России тактическое ядерное оружие. На территорию подконтрольного Кремлю государства привезли бомбы и ракеты. Лукашенко уже похвастался полученным оружием.

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