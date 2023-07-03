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Окупанти у Криму похизувалися "чудо-автомобілем" для армії та спецслужб РФ

3 липня 2023 13:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти у Криму похизувалися "чудо-автомобілем" для армії та спецслужб РФ
Автомобіль окупантів УАЗ "Буханка". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вирішили похизуватися "чудо-автівкою" в Криму. Вони сподіваються, що транспортний засіб УАЗ "Буханка" зацікавить спецслужби та армію РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Росіяни заявляють, що "Буханка" оснащена електродвигуном. 

"Машина безшумна, у неї поліпшена прохідність. Автори модифікації сподіваються, що автомобіль зацікавить спецслужби і армію", — йдеться у повідомленні.

Однак переглядаючи відео, можна побачити, що "чудо-автомобіль" зі складностями долає перешкоди. До того ж можна посперечатися щодо безшумності "Буханки". На відео чутно, як транспортний засіб скрипить під час їзди.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі на ПМЕФ представили дві нові моделі безпілотників, які виготовили у місті. Їх назвали "Сарган" та "Саранча-10". 

Також ми писали, що Білорусь почала отримувати від Росії тактичну ядерну зброю. На територію підконтрольної Кремлю держави привезли як бомби, так і ракети. Лукашенко вже похизувався отриманою зброєю

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