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Оккупанты сообщили об обстреле Донецка: есть пострадавшие

31 июля 2023 11:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты сообщили об обстреле Донецка: есть пострадавшие
Последствия обстрела Донецка. Фото: t.me/novostidnua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 июля, российские оккупанты заявили об обстреле центра Донецка. В результате "прилетов" загорелись автобус и легковые автомобили. Россияне говорят, что есть погибший и раненые.

Об этом сообщил так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин.

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"В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", — рассказал Кулемзин.

По его словам, по состоянию на 10:00 было известно об одном погибшем и троих раненых.

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Пост Кулемзина. Фото: скриншот

Напомним, 28 июля во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В результате атаки пострадало здание "МВД" так называемой "ДНР".

Также мы писали, что в пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что в близлежащих домах вылетели окна, а над местом сразу поднялся столб густого черного дыма.

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