Окупанти повідомили про обстріл Донецька: є постраждалі

Наслідки обстрілу Донецька. Фото: t.me/novostidnua

Сьогодні, 31 липня, російські окупанти заявили про обстріл центру Донецька. Внаслідок "прильотів" загорілися автобус та легкові автомобілі. Росіяни кажуть, що є загиблий та поранені.

Про це повідомив так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін.

Читайте також:

Обстріл Донецька

"Внаслідок обстрілу Ворошилівського району горить маршрутний автобус та дві легкові машини. Є постраждалі. Подробиці уточнюються", — розповів Кулемзін.

За його словами, станом на 10:00 було відомо про одного загиблого та трьох поранених.

Допис Кулемзіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Внаслідок атаки постраждала будівля "МВC" так званої "ДНР".

Також ми писали, що у п'ятницю, 28 липня, у російському місті Таганрог пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що у прилеглих будинках повилітали вікна, а над місцем відразу піднявся стовп густого чорного диму.