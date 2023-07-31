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Окупанти повідомили про обстріл Донецька: є постраждалі

31 липня 2023 11:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти повідомили про обстріл Донецька: є постраждалі
Наслідки обстрілу Донецька. Фото: t.me/novostidnua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 31 липня, російські окупанти заявили про обстріл центру Донецька. Внаслідок "прильотів" загорілися автобус та легкові автомобілі. Росіяни кажуть, що є загиблий та поранені.

Про це повідомив так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін.

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"Внаслідок обстрілу Ворошилівського району горить маршрутний автобус та дві легкові машини. Є постраждалі. Подробиці уточнюються", — розповів Кулемзін.

За його словами, станом на 10:00 було відомо про одного загиблого та трьох поранених.

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Допис Кулемзіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Внаслідок атаки постраждала будівля "МВC" так званої "ДНР".

Також ми писали, що у п'ятницю, 28 липня, у російському місті Таганрог пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що у прилеглих будинках повилітали вікна, а над місцем відразу піднявся стовп густого чорного диму.

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