Одна из ТЭС ДТЭК прекратила генерацию электроэнергии после российской атаки
Сегодня днем, 19 мая, Российская Федерация снова обстреляла территорию Украины. В результате российской агрессии одна из станций ДТЭК прекратила производство электроэнергии.
Об этом информирует ДТЭК.
Одна из ТЭС ДТЭК не работает
В пятницу, 19 мая, оккупанты снова обстреляли украинскую территорию. В результате вражеских действий были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК Энерго.
В настоящее время работники активно работают над возобновлением выдачи мощности в энергосистему. Свои действия они синхронизируют с "Укрэнерго".
В мае 2023 года генерирующие предприятия ДТЭК Энерго были атакованы трижды. С сентября 2022 года — 33 раза.
Напомним, что вечером 15 мая произошла новая серия обстрелов, повлекшая повреждение для одной из теплоэлектростанций, принадлежащих компании ДТЭК Энерго. Пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее энергетические компании призвали СМИ не распространять непроверенную и ложную информацию о работе энергетиков во время войны. Компания "Д-Трейдинг" была подвергнута спланированной медиаатаке, в которой были представлены противоречивые субъективные факты, смешанные с рыночной терминологией.
Специалисты энергетической компании ДТЭК Киевские электросети отремонтировали более 700 энергетических объектов и 126 километров линий во время подготовки к отопительному сезону. Всего же в течение отопительного сезона в Киеве ликвидировали 5 тысяч аварий, возобновив электроснабжение для 1 млн столичных потребителей.
Ночная российская атака не нанесла новых повреждений энергетической инфраструктуре Украины. Однако люди призывали экономить электроэнергию в вечерние часы. Это поможет снизить нагрузку.