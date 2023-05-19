Одна из ТЭС ДТЭК прекратила генерацию электроэнергии после российской атаки

Одна из станций ТЭС ДТЭК. Фото: ДТЭК

Сегодня днем, 19 мая, Российская Федерация снова обстреляла территорию Украины. В результате российской агрессии одна из станций ДТЭК прекратила производство электроэнергии.

Об этом информирует ДТЭК.

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В пятницу, 19 мая, оккупанты снова обстреляли украинскую территорию. В результате вражеских действий были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК Энерго.

В настоящее время работники активно работают над возобновлением выдачи мощности в энергосистему. Свои действия они синхронизируют с "Укрэнерго".

В мае 2023 года генерирующие предприятия ДТЭК Энерго были атакованы трижды. С сентября 2022 года — 33 раза.

Напомним, что вечером 15 мая произошла новая серия обстрелов, повлекшая повреждение для одной из теплоэлектростанций, принадлежащих компании ДТЭК Энерго. Пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее энергетические компании призвали СМИ не распространять непроверенную и ложную информацию о работе энергетиков во время войны. Компания "Д-Трейдинг" была подвергнута спланированной медиаатаке, в которой были представлены противоречивые субъективные факты, смешанные с рыночной терминологией.

Специалисты энергетической компании ДТЭК Киевские электросети отремонтировали более 700 энергетических объектов и 126 километров линий во время подготовки к отопительному сезону. Всего же в течение отопительного сезона в Киеве ликвидировали 5 тысяч аварий, возобновив электроснабжение для 1 млн столичных потребителей.

Ночная российская атака не нанесла новых повреждений энергетической инфраструктуре Украины. Однако люди призывали экономить электроэнергию в вечерние часы. Это поможет снизить нагрузку.