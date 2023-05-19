Одна з ТЕС ДТЕК припинила генерацію електроенергії після російської атаки
Сьогодні вдень, 19 травня, Російська Федерація знову обстріляла територію України. Внаслідок російської агресії одна із станцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії.
Про це інформує ДТЕК.
Одна з ТЕС ДТЕК не працює
У п'ятницю, 19 травня, окупанти знову обстріляли українську територію. Внаслідок ворожих дій були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго.
Наразі працівники активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго".
У травні 2023 року генеруючі підприємства ДТЕК Енерго були атаковані тричі. З вересня 2022 року — 33 рази.
Нагадаємо, що увечері 15 травня відбулася нова серія обстрілів, яка спричинила пошкодження для однієї з теплоелектростанцій, що належать компанії ДТЕК Енерго. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
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