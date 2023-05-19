Одна з ТЕС ДТЕК припинила генерацію електроенергії після російської атаки

Одна із станцій ТЕС ДТЕК. Фото: ДТЕК

Сьогодні вдень, 19 травня, Російська Федерація знову обстріляла територію України. Внаслідок російської агресії одна із станцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії.

Про це інформує ДТЕК.

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У п'ятницю, 19 травня, окупанти знову обстріляли українську територію. Внаслідок ворожих дій були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго.

Наразі працівники активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго".

У травні 2023 року генеруючі підприємства ДТЕК Енерго були атаковані тричі. З вересня 2022 року — 33 рази.

Нагадаємо, що увечері 15 травня відбулася нова серія обстрілів, яка спричинила пошкодження для однієї з теплоелектростанцій, що належать компанії ДТЕК Енерго. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Раніше енергетичні компанії закликали ЗМІ не поширювати неперевірену та хибну інформацію про роботу енергетиків під час війни. Компанія "Д-Трейдінг" була піддана спланованій медіаатаці, в якій були представлені суперечливі суб'єктивні факти, змішані з ринковою термінологією.

Фахівці енергетичної компанії ДТЕК Київські електромережі відремонтували понад 700 енергетичних об’єктів та 126 кілометрів ліній під час підготовки до опалювального сезону. А загалом впродовж опалювального сезону у Києві ліквідували 5 тисяч аварій, відновивши електропостачання для 1 млн столичних споживачів.

Нічна російська атака не завдала нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі Україні. Однак людей закликали економити електроенергію у вечірні години. Це допоможе зменшити навантаження.