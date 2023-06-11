Обстрел лодки с людьми в Херсонской области: стали известны ужасные подробности

Херсон. Иллюстративная фотография. Автор: Новини.LIVE

В результате обстрела лодки, на которой эвакуировались люди с левого берега Херсонщины, пострадали тринадцать человек. Трое мирных жителей погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россияне расстреляли его в спину. От полученных ран он погиб, врачи не успели ему помочь…" — написал он.

Обстрел лодки

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что российская армия атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине.

"Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне — трусливые террористы", — написал он.

Напомним, в результате российских атак 9 июня в Херсоне пострадали волонтеры, также вспыхнули пожары в жилых домах.