Обстрел лодки с людьми в Херсонской области: стали известны ужасные подробности
В результате обстрела лодки, на которой эвакуировались люди с левого берега Херсонщины, пострадали тринадцать человек. Трое мирных жителей погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россияне расстреляли его в спину. От полученных ран он погиб, врачи не успели ему помочь…" — написал он.
Обстрел лодки
Ранее руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что российская армия атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине.
"Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне — трусливые террористы", — написал он.
Напомним, в результате российских атак 9 июня в Херсоне пострадали волонтеры, также вспыхнули пожары в жилых домах.