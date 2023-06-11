Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Обстрел лодки с людьми в Херсонской области: стали известны ужасные подробности arrow

Обстрел лодки с людьми в Херсонской области: стали известны ужасные подробности

11 июня 2023 18:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Обстрел лодки с людьми в Херсонской области: стали известны ужасные подробности
Херсон. Иллюстративная фотография. Автор: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В результате обстрела лодки, на которой эвакуировались люди с левого берега Херсонщины, пострадали тринадцать человек. Трое мирных жителей погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

"74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россияне расстреляли его в спину. От полученных ран он погиб, врачи не успели ему помочь…" — написал он.

Обстрел лодки

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что российская армия атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине.

"Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне — трусливые террористы", — написал он.

Напомним, в результате российских атак 9 июня в Херсоне пострадали волонтеры, также вспыхнули пожары в жилых домах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас