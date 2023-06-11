Обстріл човна з людьми на Херсонщині: стали відомі жахливі подробиці
Внаслідок обстрілу човна, яким евакуювалися люди з лівого берега Херсонщини, постраждали тринадцять людей. Троє мирних жителів загинули, ще десятеро отримали поранення, серед них двоє правоохоронців.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти…" — написав він.
Обстріл човна
Раніше керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що російська армія атакувала човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.
"Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених. Росіяни — боягузливі терористи", — зазначив він.
Нагадаємо, внаслідок російських атак 9 червня в Херсоні постраждали волонтери, також спалахнули пожежі у житлових будинках.