Обстріл човна з людьми на Херсонщині: стали відомі жахливі подробиці

Херсон. Ілюстративне фото. Автор: Новини.LIVE

Внаслідок обстрілу човна, яким евакуювалися люди з лівого берега Херсонщини, постраждали тринадцять людей. Троє мирних жителів загинули, ще десятеро отримали поранення, серед них двоє правоохоронців.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти…" — написав він.

Обстріл човна

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що російська армія атакувала човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.

"Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених. Росіяни — боягузливі терористи", — зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок російських атак 9 червня в Херсоні постраждали волонтери, також спалахнули пожежі у житлових будинках.