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Обстріл човна з людьми на Херсонщині: стали відомі жахливі подробиці

11 червня 2023 18:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обстріл човна з людьми на Херсонщині: стали відомі жахливі подробиці
Херсон. Ілюстративне фото. Автор: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Внаслідок обстрілу човна, яким евакуювалися люди з лівого берега Херсонщини, постраждали тринадцять людей. Троє мирних жителів загинули, ще десятеро отримали поранення, серед них двоє правоохоронців.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти…" — написав він.

Обстріл човна

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що  російська армія атакувала човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. 

"Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених. Росіяни — боягузливі терористи", — зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок російських атак 9 червня в Херсоні постраждали волонтери, також спалахнули пожежі у житлових будинках. 

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