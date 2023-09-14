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Новым амбассадором UNITED24 стал известный шеф-повар Хосе Андрес

14 сентября 2023 17:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Новым амбассадором UNITED24 стал известный шеф-повар Хосе Андрес
Президент Украины Владимир Зеленский и шеф-повар Хосе Андрес. Фото: FEDOROV\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Новым послом UNITED24 стал Хосе Андрес. Он является известным шеф-поваром и основателем благотворительной организации World Central Kitchen, которая с начала полномасштабного вторжения бесплатно кормила украинцев.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Хосе Андрес и World Central Kitchen

Известно, что Хосе Андрес с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину.

Его благотворительная организация World Central Kitchen сначала работала на границе с Украиной, где кормила убегающих от российских обстрелов украинцев. Впоследствии было открыто представительства в Киеве, Львове и Харькове для того, чтобы продолжить поддерживать население. Кроме того, Хосе неоднократно помогал кормить людей в Ирпене, Николаеве и других пострадавших от россиян городах.

"За семь месяцев работы в Украине World Central Kitchen собрала 300 000 000$ для нашей страны и сотрудничает с 450+ заведениями питания", — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года Президент Владимир Зеленский наградил Хосе Андреса орденом "За заслуги" второй степени. Также на киевской Аллее смелости открыли табличку с его именем.

Что известно о Хосе Андресе
Новый посол UNITED24. Фото: FEDOROV\Telegram

Напомним, Национальный банк Украины инициировал начало новой волны благотворительной акции "Смелая гривня". Она будет направлена на нужды ВСУ и будет действовать с 4 сентября по 30 ноября.

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