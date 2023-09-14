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Новим амбасадором UNITED24 став відомий шеф-кухар Хосе Андрес

14 вересня 2023 17:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Новим амбасадором UNITED24 став відомий шеф-кухар Хосе Андрес
Президент України Володимир Зеленський та шеф-кухар Хосе Андрес. Фото: FEDOROV\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Новим амбасадором UNITED24 став Хосе Андрес. Він є відомим шеф-кухарем та засновником благодійної організації World Central Kitchen, яка з початку повномасштабного вторгнення безкоштовно годувала українців. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

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Хосе Андрес та World Central Kitchen

Відомо, що Хосе Андрес від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну.

Його благодійна організація World Central Kitchen спочатку працювала на кордоні з Україною, де годувала українців, які тікали від російських обстрілів. Згодом, було відкрито представництва у Києві, Львові та Харкові для того, щоб продовжити підтримувати населення. Окрім цього, Хосе неодноразово допомагав годувати людей в Ірпені, Миколаєві та інших містах, які постраждали від росіян. 

"За сім місяців роботи в Україні World Central Kitchen зібрала 300 000 000$ для нашої країни та співпрацює з 450+ закладами харчування", — йдеться у повідомленні. 

Варто додати, що у листопаді 2022 року Президент Володимир Зеленський нагородив Хосе Андреса орденом "За заслуги" другого ступеня. Також на київській Алеї сміливості відкрили табличку з його ім’ям.

Що відомо про Хосе Андреса
Новий амбасадор UNITED24. Фото: FEDOROV\Telegram

Нагадаємо, Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції "Смілива гривня". Вона буде спрямована на потреби ЗСУ та діятиме з 4 вересня до 30 листопада.

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