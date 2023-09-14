Новим амбасадором UNITED24 став відомий шеф-кухар Хосе Андрес
Новим амбасадором UNITED24 став Хосе Андрес. Він є відомим шеф-кухарем та засновником благодійної організації World Central Kitchen, яка з початку повномасштабного вторгнення безкоштовно годувала українців.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Хосе Андрес та World Central Kitchen
Відомо, що Хосе Андрес від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну.
Його благодійна організація World Central Kitchen спочатку працювала на кордоні з Україною, де годувала українців, які тікали від російських обстрілів. Згодом, було відкрито представництва у Києві, Львові та Харкові для того, щоб продовжити підтримувати населення. Окрім цього, Хосе неодноразово допомагав годувати людей в Ірпені, Миколаєві та інших містах, які постраждали від росіян.
"За сім місяців роботи в Україні World Central Kitchen зібрала 300 000 000$ для нашої країни та співпрацює з 450+ закладами харчування", — йдеться у повідомленні.
Варто додати, що у листопаді 2022 року Президент Володимир Зеленський нагородив Хосе Андреса орденом "За заслуги" другого ступеня. Також на київській Алеї сміливості відкрили табличку з його ім’ям.
Нагадаємо, Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції "Смілива гривня". Вона буде спрямована на потреби ЗСУ та діятиме з 4 вересня до 30 листопада.