Норвежские F-35 обнаружили вблизи НАТО российские боевые самолеты

Норвежские самолеты F-35 в небе. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Самолеты F-35 Норвегии обнаружили и перехватили бомбардировщики и истребители РФ. Боевые самолеты заметили у воздушного пространства НАТО.

Об этом сообщает Воздушное командование НАТО.

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"Вчера из Эвенеса (Норвегия) были подняты в воздух самолеты F-35 в связи с тем, что российские самолеты пролетели вблизи воздушного пространства союзников по НАТО", — говорится в сообщении.

Российские истребители в небе. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Таким образом, норвежские истребители 5-го поколения смогли определить:

2 бомбардировщика Ту-160;

2 МиГ-31;

2 Ил-78.

Российские истребители в небе. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

После того, как российские самолеты встретились с F-35, они вернулись к начальным позициям.

Российские истребители в небе. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Напомним, что Эстония установила "зубы дракона" на границе с Россией. Известна причина таких действий страны НАТО.