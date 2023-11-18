Норвежские F-35 обнаружили вблизи НАТО российские боевые самолеты
Самолеты F-35 Норвегии обнаружили и перехватили бомбардировщики и истребители РФ. Боевые самолеты заметили у воздушного пространства НАТО.
Об этом сообщает Воздушное командование НАТО.
Какие российские самолеты обнаружили F-35
"Вчера из Эвенеса (Норвегия) были подняты в воздух самолеты F-35 в связи с тем, что российские самолеты пролетели вблизи воздушного пространства союзников по НАТО", — говорится в сообщении.
Таким образом, норвежские истребители 5-го поколения смогли определить:
- 2 бомбардировщика Ту-160;
- 2 МиГ-31;
- 2 Ил-78.
После того, как российские самолеты встретились с F-35, они вернулись к начальным позициям.
Напомним, что Эстония установила "зубы дракона" на границе с Россией. Известна причина таких действий страны НАТО.
Читайте Новини.LIVE!