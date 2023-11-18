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Норвезькі F-35 виявили поблизу НАТО російські бойові літаки

18 листопада 2023 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Норвезькі F-35 виявили поблизу НАТО російські бойові літаки
Норвезькі літаки F-35 в небі. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Літаки F-35 Норвегії виявили та перехопили бомбардувальники й винищувачі РФ. Бойові літаки помітили біля повітряного простору НАТО.

Про це повідомляє Повітряне командування НАТО.

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"Учора з Евенеса (Норвегія) було піднято в повітря літаки F-35 у зв'язку з тим, що російські літаки пролетіли поблизу повітряного простору союзників по НАТО", — йдеться в повідомленні.

Російські винищувачі в небі
Російські винищувачі в небі. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Таким чином норвезькі винищувачі 5-го покоління змогли визначити:

  • 2 бомбардувальники Ту-160;
  • 2 МіГ-31;
  • 2 Іл-78.
Російські винищувачі в небі
Російські винищувачі в небі. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Після того, як російські літаки зустрілися з F-35, вони повернулися до початкових позицій.

Російські винищувачі в небі
Російські винищувачі в небі. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Нагадаємо, що Естонія встановила "зуби дракона" на кордоні з Росією. Відома причина таких дій країни НАТО.

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