Норвезькі F-35 виявили поблизу НАТО російські бойові літаки
Літаки F-35 Норвегії виявили та перехопили бомбардувальники й винищувачі РФ. Бойові літаки помітили біля повітряного простору НАТО.
Про це повідомляє Повітряне командування НАТО.
Які російські літаки виявили F-35
"Учора з Евенеса (Норвегія) було піднято в повітря літаки F-35 у зв'язку з тим, що російські літаки пролетіли поблизу повітряного простору союзників по НАТО", — йдеться в повідомленні.
Таким чином норвезькі винищувачі 5-го покоління змогли визначити:
- 2 бомбардувальники Ту-160;
- 2 МіГ-31;
- 2 Іл-78.
Після того, як російські літаки зустрілися з F-35, вони повернулися до початкових позицій.
Нагадаємо, що Естонія встановила "зуби дракона" на кордоні з Росією. Відома причина таких дій країни НАТО.
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