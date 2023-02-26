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Прожорливая россиянка погибла на конкурсе по поеданию блинов

26 февраля 2023 12:08
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россиянка погибла на конкурсе по поеданию блинов: что известно
Женщина подавилась, но продолжала есть
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На конкурсе по поеданию блинов в Омской области умерла женщина. Она подавилась, но продолжила есть, чтобы победить.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Инцидент произошел в санатории "Коммунальщик". Там в честь проводов зимы устроили конкурс, и во время соревнования 38-летняя Татьяна подавилась одним из блинов. Впрочем, это женщину не остановило — она решила доесть всю тарелку, а потом вдруг посинела и начала задыхаться.

Тогда окружающие попытались самостоятельно помочь женщине. Однако это не помогло — и вскоре на помощь пришел дежурный врач санатория, который тоже уже не смог ничего сделать.

Уже после него на место подъехала скорая, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Напомним, ранее в Кемеровской области россии разбился вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились десять человек, известно по меньшей мере об одном погибшем.

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