Россиянка погибла на конкурсе по поеданию блинов: что известно

Женщина подавилась, но продолжала есть

На конкурсе по поеданию блинов в Омской области умерла женщина. Она подавилась, но продолжила есть, чтобы победить.

Об этом сообщают российские СМИ.

Смерть от блинов

Инцидент произошел в санатории "Коммунальщик". Там в честь проводов зимы устроили конкурс, и во время соревнования 38-летняя Татьяна подавилась одним из блинов. Впрочем, это женщину не остановило — она решила доесть всю тарелку, а потом вдруг посинела и начала задыхаться.

Тогда окружающие попытались самостоятельно помочь женщине. Однако это не помогло — и вскоре на помощь пришел дежурный врач санатория, который тоже уже не смог ничего сделать.

Уже после него на место подъехала скорая, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Напомним, ранее в Кемеровской области россии разбился вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились десять человек, известно по меньшей мере об одном погибшем.