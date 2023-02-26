Росіянка загинула на конкурсі з поїдання млинців: що відомо

Ненажерлива росіянка загинула на конкурсі з поїдання млинців
На конкурсі з поїдання млинців в Омській області росії померла жінка. Вона подавилася, але продовжила їсти, щоб перемогти.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Смерть від млинців
Інцидент стався в санаторії "Комунальник". Там на честь проводів зими влаштували конкурс, і під час змагання 38-річна Тетяна подавилася одним із млинців. Втім, це жінку не зупинило — вона вирішила доїсти всю тарілку, а потім раптом посиніла і почала задихатися.
Тоді навколишні спробували самотужки допомогти жінці. Однак це не допомогло — і невдовзі на допомогу прийшов черговий лікар санаторію, який теж уже не зумів нічого вдіяти.
Вже після нього на місце під'їхала швидка, але медикам залишалося лише констатувати смерть.
Нагадаємо, раніше у Кемеровській області росії розбився гелікоптер Мі-8. На борту повітряного судна перебувало десятеро осіб, відомо щонайменше про одного загиблого.