Росіянка загинула на конкурсі з поїдання млинців: що відомо

Жінка подавилася, але продовжувала їсти

На конкурсі з поїдання млинців в Омській області росії померла жінка. Вона подавилася, але продовжила їсти, щоб перемогти.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Смерть від млинців

Інцидент стався в санаторії "Комунальник". Там на честь проводів зими влаштували конкурс, і під час змагання 38-річна Тетяна подавилася одним із млинців. Втім, це жінку не зупинило — вона вирішила доїсти всю тарілку, а потім раптом посиніла і почала задихатися.

Тоді навколишні спробували самотужки допомогти жінці. Однак це не допомогло — і невдовзі на допомогу прийшов черговий лікар санаторію, який теж уже не зумів нічого вдіяти.

Вже після нього на місце під'їхала швидка, але медикам залишалося лише констатувати смерть.

Нагадаємо, раніше у Кемеровській області росії розбився гелікоптер Мі-8. На борту повітряного судна перебувало десятеро осіб, відомо щонайменше про одного загиблого.