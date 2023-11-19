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Небо разделилось пополам — в сети показали уникальное явление в США

19 ноября 2023 20:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Небо разделилось пополам — в сети показали уникальное явление в США
Уникальное небесное явление в США. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В штате Флорида (США) произошло удивительное природное событие, которое смогли увидеть сотни людей. Во время заката небо необычно изменилось, представив два различных цвета. 

Очевидцы засняли уникальное небесное явление и опубликовали видео в соцсетях.

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Судя по кадрам, сделанным свидетелями, правая часть неба окрасилась в красно-желтые тона, в то время как левая сторона показалась темно-серой. Это явление вызвало множество шуток и ассоциаций с фильмом "Матрица", где реальность является лишь симуляцией, созданной искусственным интеллектом.

Научное объяснение небесного явления

Что касается научного объяснения, некоторые СМИ предполагают, что это могло быть результатом тени от большого облака, блокирующего солнечные лучи. В других случаях, подобные эффекты вызывают горы, перекрывающие часть света.

В свою очередь, ученые из Национального управления по океанографии и атмосфере США отмечают, что закаты и восходы часто сопровождаются необычными цветовыми эффектами. Это особенно заметно, когда солнце находится низко над горизонтом, и его лучи проходят через более толстый слой атмосферы.

Напомним, что не так давно жители Киевской области заметили в небе необычные явления. В частности, первым из них стало Северное сияние. Небо окутал розовый свет, что придало ему мистический вид.

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