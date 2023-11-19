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Небо розділилося навпіл — у мережі показали унікальне явище у США

19 листопада 2023 20:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Небо розділилося навпіл — у мережі показали унікальне явище у США
Унікальне небесне явище у США. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У штаті Флорида (США) сталася дивовижна природна подія, яку змогли побачити сотні людей. Під час заходу сонця небо незвичайно змінилося, представивши два різні кольори.

Очевидці зняли унікальне небесне явище та опублікували відео у соцмережах.

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Судячи з кадрів, зроблених свідками, права частина неба забарвилася в червоно-жовті тони, тоді як ліва сторона видалася темно-сірою. Це явище викликало безліч жартів та асоціацій із фільмом "Матриця", де реальність є лише симуляцією, створеною штучним інтелектом.

Наукове пояснення небесного явища

Щодо наукового пояснення, деякі ЗМІ припускають, що це могло бути результатом тіні від великої хмари, яка блокує сонячне проміння. В інших випадках, подібні ефекти викликають гори, що перекривають частину світла.

Своєю чергою, вчені з Національного управління з океанографії та атмосфери США зазначають, що заходи сонця і сходи часто супроводжуються незвичайними кольоровими ефектами. Це особливо помітно, коли сонце знаходиться низько над горизонтом, і його промені проходять через товстіший шар атмосфери.

Нагадаємо, що нещодавно жителі Київської області помітили в небі незвичайні явища. Зокрема, першим із них стало Північне сяйво. Небо огорнуло рожеве світло, що надало йому містичного вигляду.

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