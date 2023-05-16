Не накатался: президент Чили застрял в детской горке

Президент Чили Габриэль Борич. Фото: из открытых источников

Смешной случай произошел с Президентом Чили Габриэлем Боричем. 37-летний глава государства захотел спуститься на детской горке, но застрял в желобе.

По-видимому, он просто не рассчитал свои габариты. Об этом пишет чилийское издание Bio Bio.

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Инцидент произошел в родном городе президента в регионе Магальянес, куда он уехал, чтобы проголосовать на выборах в Учредительный совет. Габриэль Борич прогуливался по городу вместе со своей женой Ириной Караманос.

Игра в детство

Президент, очевидно, решил вспомнить детство и потому забрался на детскую горку. Он успешно спустился вниз, но выбраться из ловушки смог. Застрял. И чтобы выбраться, нужно было сломать желоб.

"После десяти минут, как он застрял в желобе и сломал его, наш президент вышел", — прокомментировала женщина, снявшая этот конфуз на свой мобильный телефон.

Смешные случаи с Президентами

Заметим, что во время последнего визита в Берлин Президент Украины Владимир Зеленский забыл смартфон. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем он сел в вертолет. Когда уже должны были взлетать, он понял, что его телефон остался в автомобиле. Вылет ненадолго задержали, пока сотрудник Федерального управления криминальной полиции вернул вещи.

Зеленский забыл смартфон во время визита в Берлин. Фото: Bild

Напомним, Риши Сунак сравнил Владимира Зеленского и борющуюся с российским агрессором Украину с Уинстоном Черчиллем и Великобританией времен Второй мировой войны. Сунк пообещал дополнительную помощь Украине.