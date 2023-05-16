Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Не накатался: президент Чили застрял в детской горке arrow

Не накатался: президент Чили застрял в детской горке

16 мая 2023 05:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Не накатался: президент Чили застрял в детской горке
Президент Чили Габриэль Борич. Фото: из открытых источников
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Смешной случай произошел с Президентом Чили Габриэлем Боричем. 37-летний глава государства захотел спуститься на детской горке, но застрял в желобе.

По-видимому, он просто не рассчитал свои габариты. Об этом пишет чилийское издание Bio Bio.

Читайте также:

Инцидент произошел в родном городе президента в регионе Магальянес, куда он уехал, чтобы проголосовать на выборах в Учредительный совет. Габриэль Борич прогуливался по городу вместе со своей женой Ириной Караманос.

Игра в детство

Президент, очевидно, решил вспомнить детство и потому забрался на детскую горку. Он успешно спустился вниз, но выбраться из ловушки смог. Застрял. И чтобы выбраться, нужно было сломать желоб.

"После десяти минут, как он застрял в желобе и сломал его, наш президент вышел", — прокомментировала женщина, снявшая этот конфуз на свой мобильный телефон.

Смешные случаи с Президентами

Заметим, что во время последнего визита в Берлин Президент Украины Владимир Зеленский забыл смартфон. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем он сел в вертолет. Когда уже должны были взлетать, он понял, что его телефон остался в автомобиле. Вылет ненадолго задержали, пока сотрудник Федерального управления криминальной полиции вернул вещи.

Зеленский забыл смартфон во время визита в Берлин. Фото: Bild

Напомним, Риши Сунак сравнил Владимира Зеленского и борющуюся с российским агрессором Украину с Уинстоном Черчиллем и Великобританией времен Второй мировой войны. Сунк пообещал дополнительную помощь Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас