Не накатався: президент Чилі застряг у дитячій гірці

Президент Чилі Габріель Борич. Фото: з відкритих джерел

Кумедний випадок стався з Президентом Чилі Габріелем Боричем. 37-річний очільник держави захотів спуститися на дитячій гірці, але застряг у жолобі.

Очевидно, він просто не розрахував власні габарити. Про це пише чилійське видання Bіo Bіo.

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Інцидент трапився у рідному місті президента у регіоні Магальянес, куди він поїхав, щоб проголосувати на виборах до Установчої ради. Габріель Борич прогулювався містом разом зі своєю дружиною Іриною Караманос.

Гра в дитинство

Президент, очевидно, вирішив згадати дитинство і тому заліз на дитячу гірку. Він успішно спустився донизу, але вибратися із пастки зміг. Застряг. І щоб вибратися, потрібно було зламавши жолоб.

"Після десяти хвилин, як він застряг у жолобі і зламав його, наш президент вийшов", — прокоментувала жінка, яка зняла цей конфуз на свій мобільний телефон.

Кумедні випадки з Президентами

Зауважимо, під час останнього візиту до Берліна Президент України Володимир Зеленський забув смартфон. Після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем він сів у гелікоптер. Коли вже мали злітати, він зрозумів, що його телефон залишився в автомобілі. Виліт ненадовго затримали, поки співробітник Федерального управління кримінальної поліції повернув речі.

Зеленський забув смартфон під час візиту до Берліна. Фото: Bild

Нагадаємо, Ріші Сунак порівняв Володимира Зеленського і Україну, яка бореться із російським агресором, із Вінстоном Черчиллем і Великою Британією часів Другої світової війни. Сунак пообіцяв додаткову допомогу Україні.