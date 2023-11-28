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"Не мой король" — в Британии снова митинги против правления Чарльза III

28 ноября 2023 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Не мой король" — в Британии снова митинги против правления Чарльза III
Митинги в Великобритании. Фото: Tayfun Salcı/Zuma Press Wire/Shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в Британии снова начались митинги против правления короля Чарльза III. Демонстранты собрались на парламентской площади с плакатами "Не мой король" и обвиняют его в том, что он провозглашал необдуманную политику по нефти и газу. 

Об этом сообщает The Guardian.

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Как известно, часть граждан Великобритании недовольны правлением своего короля Чарльза III и протестуют против монархии. Кроме того, его обвинили в том, что он "провозглашал необдуманную политику по нефти и газу", которая будет очень угрожать окружающей среде.

Во время протеста полиция поставила барьеры, чтобы митингующие не двигались поближе. В то время король Чарльз катался в своей карете поблизости и видел все митинги, однако никак не отреагировал и выглядел совершенно спокойно. Однако это также не устраивает британцев, поскольку они хотят услышать какие-либо успокоения и планы дальнейших действий от своего короля.

"Чарльз стал королем без согласия, обсуждения или дебатов. Это произошло автоматически. Нет никакой попытки провести серьезную дискуссию. Это абсолютно неправильно", — сетует Грэм Смит, представляющий антироялистскую лоббистскую группу "Республика".

В общем, "Республика" обвиняет Чарльза в том, что тот лично не подходит для выполнения обязанностей номинального главы государства и монарха так, как подходила королева Елизавета II. Да и все это содержание королевской семьи тоже слишком дорогое удовольствие и самое обычное транжирство средств британских налогоплательщиков.

Напомним, недавно Король Чарльз ІІІ на фестивале памяти в Королевском Альберт-Холле открыл новые статуи, посвященные его матери королю Елизавете II и отцу принцу Филиппу. Король умилялся, когда увидел образы своих покойных родителей, запечатленных в бронзе.

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