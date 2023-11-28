"Не мій король" — у Британії знову мітинги проти правління Чарльза III

Мітинги у Великій Британії. Фото: Tayfun Salcı/Zuma Press Wire/Shutterstock

Сьогодні у Британії знову розпочалися мітинги проти правління короля Чарльза III. Демонстранти зібралися на парламентській площі з плакатами "Не мій король" і звинувачують його в тому, що він виголошував необдуману політику щодо нафти та газу.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як відомо, частина громадян Великої Британії незадоволені правлінням свого короля Чарльза III та протестують проти монархії. Окрім того, його звинуватили в тому, що він "виголошував необдуману політику щодо нафти та газу", яка буде дуже загрожувати довкіллю.

Під час протесту поліція поставила бар'єри, щоб мітингувальники не посувались ближче. У той час король Чарльз катався у своїй кареті поблизу і бачив усі мітинги, проте ніяк не відреагував та виглядав цілком спокійно. Однак це також не влаштовує британців, оскільки вони хочуть почути якісь заспокоєння та плани подальших дій від свого короля.

"Чарльз став королем без згоди, обговорення чи дебатів. Це сталося автоматично. Немає жодної спроби провести серйозну дискусію. Це абсолютно неправильно", — нарікає Грем Сміт, який представляє антироялістську лобістську групу "Республіка".

Загалом "Республіка" звинувачує Чарльза у тому, що той особисто не підходить для виконання обов'язків номінального глави держави й монарха так, як підходила королева Єлизавета II. Та й усе це утримання королівської родини також занадто дороге задоволення і звичайнісіньке розтринькування коштів британських платників податків.

Нагадаємо, нещодавно Король Чарльз ІІІ на фестивалі пам’яті в Королівському Альберт-Холі відкрив нові статуї, присвячені його матері королеві Єлизаветі II і батьку принцу Філіпу. Король розчулився, коли побачив образи своїх покійних батьків, закарбованих у бронзі.