Нацгвардейцы поздравили украинцев с Днем вышиванки: видео

Украинская военная в вышиванке. Фото: Нацгвардия/Facebook

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Нацгвардейцы сняли приветствие для украинцев под звуки взрывов.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

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История Дня вышиванки

Праздник День вышиванки начали отмечать в 2006 году. Это идея студентки Черновицкого национального университета им. Федьковича Леси

Воронюк.

Также вышиванку называют генетическим кодом украинской нации. С ХХ века ее одевают как символ украинской идентичности и борьбы за политические права, а в украинской культуре вышивку наделяют свойствами оберега.

Приветствие военных

Военные, которые защищают Авдеевку, поздравили украинский народ с Днем вышиванки. На фоне слышны взрывы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 79 лет назад, 18 мая 1944 года, советские власти начали страшную операцию депортации крымских татар. Это была попытка стереть целый народ с земли, отобрать у него его дом и даже право на существование.

Сегодня, 18 мая, в своих соцсетях знаменитости уже начали публиковать фотографии с вышиванками. Современный вариант этой одежды показал и танцор, а ныне защитник Украины Назар Грабарь.

Фото в традиционной и символической одежде преподают в соцсетях не только украинцы, но и зарубежные звезды, которые поддерживают нашу страну в борьбе с оккупантами. Среди них и немецкий дизайнер Франк-Петер Вильде.

Фандрайзинговая платформа UNITED24 вместе с брендом ETNODIM при поддержке Музей Ивана Гончара создала уникальные вышиванки для звездных послов.