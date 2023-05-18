Нацгвардійці привітали українців з Днем вишиванки: відео

Українська військова у вишиванці. Фото: Нацгвардія/Facebook

Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Нацгвардійці зняли привітання для українців під звуки вибухів.

Про це інформує Національна гвардія України.

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Історія Дня вишиванки

Свято День вишиванки започаткували у 2006 році. Це ідея студентки Чернівецького національного університету ім. Федьковича Лесі

Воронюк.

Також вишиванку називають генетичним кодом української нації. З ХХ століття її одягають як символ української ідентичності і боротьби за політичні права, а в українській культурі вишивку наділяють властивостями оберегу.

Привітання військових

Військові, які наразі боронять Авдіївку, привітали український народ з Днем вишиванки. На фоні чуються вибухи.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 79 років тому, 18 травня 1944 року, радянська влада розпочала страшну операцію депортації кримських татар. Це була спроба стерти цілий народ з землі, відібрати в нього його дім, і навіть право на існування.

Сьогодні, 18 травня, у своїх соцмережах знаменитості вже почали публікувати фотографії з вишиванками. Сучасний варіант цього одягу показав і танцюрист, а нині захисник України Назар Грабар.

Фото у традиційному та символічному одязі викладають у соцмережах не тільки українці, але й закордонні зірки, які підтримують нашу країну в боротьбі з окупантами. Серед них і німецький дизайнер Франк-Петер Вільде.

Фандрайзингова платформа UNITED24 разом з брендом ETNODIM за підтримки Музей Івана Гончара створила унікальні вишиванки для зіркових амбасадорів.