Нардепы Гончаренко и Тищенко устроили очередную стычку в стенах Верховной Рады
Народные депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко в очередной раз начали разбираться в стенах Верховной рады. Дело дошло до стычки.
Видео ужасного поведения нардепов стало распространяться в Telegram-каналах.
Конфликт Тищенко и Гончаренко
Николай Тищенко начал громко что-то доказывать и поднялся со своего места. Он стал приближаться к трибуне спикера. При этом Алексей Гончаренко схватил селфи-палку со смартфоном и начал снимать своего оппонента.
Когда Тищенко вернулся на свое место, между двумя нардепами чуть не вспыхнула потасовка, однако коллеги сумели их растянуть.
Позже Гончаренко опубликовал фотографии своих порваных штанов, пострадавших в драке.
Ранее мы сообщали, в соцсетях появилось видео, где народный депутат Украины Алексей Гончаренко был якобы выпивший в прямом эфире. Впрочем, нардеп опроверг данные публикации.
Напоминаем, что скандал вокруг "замурованного" памятника Екатерине II набирает обороты с каждым днем. Нардеп Алексей Гончаренко сказал, что пока памятник стоит на своем месте — россиянам есть за что зацепиться и они сочтут город "своим".