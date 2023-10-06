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Нардепы Гончаренко и Тищенко устроили очередную стычку в стенах Верховной Рады

6 октября 2023 15:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нардепы Гончаренко и Тищенко устроили очередную стычку в стенах Верховной Рады
Гончаренко пытается напасть на Тищенко. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Народные депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко в очередной раз начали разбираться в стенах Верховной рады. Дело дошло до стычки.

Видео ужасного поведения нардепов стало распространяться в Telegram-каналах.

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Николай Тищенко начал громко что-то доказывать и поднялся со своего места. Он стал приближаться к трибуне спикера. При этом Алексей Гончаренко схватил селфи-палку со смартфоном и начал снимать своего оппонента.

Когда Тищенко вернулся на свое место, между двумя нардепами чуть не вспыхнула потасовка, однако коллеги сумели их растянуть.

Позже Гончаренко опубликовал фотографии своих порваных штанов, пострадавших в драке.

Ранее мы сообщали, в соцсетях появилось видео, где народный депутат Украины Алексей Гончаренко был якобы выпивший в прямом эфире. Впрочем, нардеп опроверг данные публикации.

Напоминаем, что скандал вокруг "замурованного" памятника Екатерине II набирает обороты с каждым днем. Нардеп Алексей Гончаренко сказал, что пока памятник стоит на своем месте — россиянам есть за что зацепиться и они сочтут город "своим".

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