Нардепи Гончаренко і Тищенко влаштували чергову сутичку в стінах Верховної Ради

Гончаренко намагається напасти на Тищенка. Фото: Скриншот

Народні депутати Олексій Гончаренко і Микола Тищенко в черговий раз почали з'ясовувати відносини у стінах Верховної ради. Справа дійшла до сутички.

Відео жахливої поведінки нардепів стало ширитися у Telegram-каналах.

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Микола Тищенко почав голосно щось доводити і піднявся зі свого місця. Він почав наближатися до трибуни спікера. При цьому Олексій Гончаренко схопив селфі-палку зі смартфоном і почав знімати свого опонента.

Коли Тищенко повернувся на своє місце, між двома нардепами ледь не спалахнула бійка, проте колеги зуміли їх розтягнути.

Пізніше Гончаренко опублікував фотографії своїх подраних штанів, які постраждали у бійці.

Раніше ми повідомляли, в соцмережах з’явилось відео, де народний депутат України Олексій Гончаренко був нібито напідпитку в прямому ефірі. Втім нардеп спростував дані публікації.

Нагадуємо, що скандал навколо "замурованого" пам'ятника Катерині II набирає обертів з кожним днем. Нардеп Олексій Гончаренко сказав, що поки пам'ятник стоїть на своєму місці — росіянам є за що зачепитись і вони вважатимуть місто "своїм".