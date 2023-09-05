В Запорожской области военные спасли беременную собаку: трогательные кадры

Военные возле собаки Улыбаки. Фото: Порятунок тварин Харків

Во время того, как ВСУ освободили поселок Работино, им удалось спасти беременную собаку. Воины забрали ее на свои позиции в Орехове, где она через несколько дней родила восемь щенков.

Об этом сообщила организация "Порятунок тварин Харків".

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"Мы назвали ее Улыбака, потому что она постоянно улыбается", — отметили бойцы.

Собака Улыбака. Фото: Порятунок тварин Харків

Однако из-за постоянной опасности на фронте военные обратились к харьковским зооволонтерам, которые эвакуировали маму-собаку вместе с детками-щенками.

Эвакуация животных. Фото: Порятунок тварин Харків

Что сейчас с щенками и их мамой

"Сейчас мама-боец и ее 8 боевых щенков находятся под нашей опекой", — заверили благотворители.

Маленькие щенки. Фото: Порятунок тварин Харків

Собака Улыбака. Фото: Порятунок тварин Харків

Отметим, постепенно в Харьковский экопарк начали возвращать хищников. Их привозят в Харьков из разных уголков Украины домой.

Напомним, ранее журналисты Новини.LIVE посетили одесский зоопарк, где в реабилитационном центре с начала войны прошли лечение сотни птиц, животных, пресмыкающихся и т.п., пострадавших в результате действий российских войск. Среди них и баклан, которого едва живого на одесском пляже нашла наша фотокорреспондентка Юлия Браславская.