В Запорожской области военные спасли беременную собаку: трогательные кадры
Во время того, как ВСУ освободили поселок Работино, им удалось спасти беременную собаку. Воины забрали ее на свои позиции в Орехове, где она через несколько дней родила восемь щенков.
Об этом сообщила организация "Порятунок тварин Харків".
История спасенного животного
"Мы назвали ее Улыбака, потому что она постоянно улыбается", — отметили бойцы.
Однако из-за постоянной опасности на фронте военные обратились к харьковским зооволонтерам, которые эвакуировали маму-собаку вместе с детками-щенками.
Что сейчас с щенками и их мамой
"Сейчас мама-боец и ее 8 боевых щенков находятся под нашей опекой", — заверили благотворители.
Отметим, постепенно в Харьковский экопарк начали возвращать хищников. Их привозят в Харьков из разных уголков Украины домой.
Напомним, ранее журналисты Новини.LIVE посетили одесский зоопарк, где в реабилитационном центре с начала войны прошли лечение сотни птиц, животных, пресмыкающихся и т.п., пострадавших в результате действий российских войск. Среди них и баклан, которого едва живого на одесском пляже нашла наша фотокорреспондентка Юлия Браславская.