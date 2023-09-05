На Запоріжжі військові врятували вагітну собаку: зворушливі кадри

Військові біля собаки Улибаки. Фото: Порятунок тварин Харків

Під час того, як ЗСУ звільнили селище Роботине, їм вдалося врятувати вагітну собаку. Воїни забрали її на свої позиції в Оріховому, де вона за декілька днів народила вісім цуценят.

Про це повідомила організація "Порятунок тварин Харків".

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"Ми назвали її Улибака, бо вона постійно посміхається", — зазначили бійці.

Собака Улибака. Фото: Порятунок тварин Харків

Проте через постійну небезпеку на фронті, військові звернулися до харківських зооволонтерів, які евакуювали маму-собаку разом із дітками-цуценятами.

Евакуація тварин. Фото: Порятунок тварин Харків

Що зараз із цуценятами та їхньою мамою

"Зараз бійчиня та 8 її бойових цуценят знаходяться під нашою опікою", — запевнили благодійники.

Маленькі цуценята. Фото: Порятунок тварин Харків

Собака Улибака. Фото: Порятунок тварин Харків

Зазначимо, поступово до Харківського екопарку почали повертати хижаків. Їх привозять до Харкова з різних куточків України додому.

Нагадаємо, раніше журналісти Новини.LIVE навідалися до одеського зоопарку, де в реабілітаційному центрі із початку війни пройшли лікування сотні птахів, тварин, плазунів тощо, які постраждали внаслідок дій російських військ. Серед них і баклан, якого ледь живого на одеському пляжі знайшла наша фотокореспондентка Юлія Браславська.