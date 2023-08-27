В Закарпатской области устанавливают обстоятельства загадочной смерти военнослужащего

Военный Василий Стецо. Фото: мэр Печерина Иван Погориляк

В Закарпатской области преждевременно умер военный Василий Стецо. Он жил в городе Перечин, был эксгравцем ФК "Закарпатье" и детским футбольным тренером.

Об этом сообщили в Закарпатском ОТЦК и СП.

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"Командование Закарпатского ОТЦК и СП выражает искренние соболезнования семье, друзьям, знакомым с преждевременной смертью военнослужащего первого отдела Ужгородского РТЦК и СП, Закарпатского ОТЦК и СП, младшего сержанта СТЕЦО Василия Васильевича, 04.04.1974 года рождения. Который после полномасштабного вторжения с марта 2022 года проходил службу в Вооруженных Силах Украины. Вечная память защитнику Украины!", — написали в сообщении.

Скриншот сообщения

Прощание с военным

Уже 25 августа в городе простились с Василием Стецо. Почтить память пришли его родные, друзья, собратья, воспитанники и жители общины.

"Смерть Василия Васильевича Стецо это не только боль семьи, это боль всей общины... Жизнерадостный, светлый, добрый, всегда улыбающийся — таким он навеки останется в нашей памяти... С глубокой скорбью склоняем головы, разделяя невыразимую боль утраты с родными, близкими и друзьями...", — отметили в местном издании "zakarpatpost.net".

Прощание с военнослужащим. Фото: zakarpatpost.net

Что говорят в полиции

Стоит добавить, спикер Нацполиции Закарпатья Анна Дан в комментарии "Суспільному" заявила, что правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". В настоящее время проводятся все экспертизы по расследованию.

Мнение родных

В то же время, дочь погибшего Валерия не назвала причину смерти отца, ведь расследование продолжается.

"Лично мое субъективное мнение, что к смерти кто-то причастен, но мы в семье не владеем вообще никакой информацией. Поэтому это только собственное предположение, очень ожидаем справедливого расследования", — сообщила она в комментарии журналистам.

В свою очередь в сети сообщают, что военнослужащего убили, причинив тяжелую травму головы недалеко от местного военного полигона.

Редакция Новини.LIVE обратилась за комментарием к компетентным органам. Однако ответа пока не получила.

Напомним, в Харьковской области следователи сообщили о подозрении мужчине в покушении на убийство. Житель Красноградского района забросил приведенную в боевую готовность гранату "РГД-5" за воротничок сестры.