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На Закарпатті встановлюють обставини загадкової смерті працівника військкомату

27 серпня 2023 10:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Закарпатті встановлюють обставини загадкової смерті військовослужбовця
Військовий Василь Стецо. Фото: мер Печерина Іван Погоріляк
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Закарпатській області передчасно помер військовий Василь Стецо. Він мешкав у місті Перечин, був ексгравцем ФК "Закарпаття" та дитячим футбольним тренером. 

Про це повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП.

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"Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює щирі співчуття родині, друзям, знайомим із передчасною смертю військовослужбовця першого відділу Ужгородського РТЦК та СП, Закарпатського ОТЦК та СП, молодшого сержанта СТЕЦО Василя Васильовича, 04.04.1974 року народження. Який після повномасштабного вторгнення з березня 2022 року проходив службу у Збройних Силах України. Вічна пам'ять захиснику України!" — написали у повідомленні.

Скриншот допису

Прощання з військовим

Вже 25 серпня у місті попрощалися з Василем Стецо. Вшанувати пам'ять прийшли його рідні, друзі, побратими, вихованці та жителі громади.

"Смерть Василя Васильовича Стецо це не тільки біль родини, це біль всієї громади… Життєрадісний, світлий, добрий, завжди усміхнений — таким він навіки залишиться в нашій пам’яті… З глибоким сумом схиляємо голови, розділяючи невимовний біль втрати з рідними, близькими та друзями…", — зазначили у місцевому виданні zakarpatpost.net.

Прощання з військовослужбовцем. Фото: zakarpatpost.net

Що кажуть у поліції

Варто додати, речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан у коментарі "Суспільному" заявила, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Нині проводяться всі експертизи для розслідування.

Думка рідних

Водночас донька загиблого Валерія не назвала причину смерті батька, адже розслідування триває. 

"Особисто моя субʼєктивна думка, що до смерті хтось причетний, але ми в сімʼї не володіємо взагалі ніякою інформацією. Тому це лише власне припущення, дуже очікуємо справедливого розслідування", — повідомила вона у коментарі журналістам.

Своєю чергою у мережі повідомляють, що військовослужбовця вбили, спричинивши важку травму голови недалеко від місцевого військового полігону. 

Редакція Новини.LIVE звернулася за коментарем до компетентних органів. Проте відповіді наразі не отримала. 

Нагадаємо, на Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловіку у замаху на вбивство. Мешканець Красноградського району закинув приведену у бойову готовність гранату "РГД-5" за комірець сестри.

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