В Закарпатье женщины упали с моста: одна погибла, две ранены

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС

В Закарпатье в селе Квасы три женщины упали с пешеходного навесного моста. В результате трагедии одна из них погибла.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Что известно

Известно, что инцидент произошел 3 августа в селе Квасы Раховского района. В реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали три женщины.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что туристы находились на отдыхе. Сами же женщины родом из Киевской области.

"Спасатели прибыли на место и выяснили, что в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали 3 женщины, жители Киевской области, находившиеся там на отдыхе", — говорится в сообщении.

В результате трагедии погибла 54-летняя женщина. Еще две женщины, 1986 года рождения, госпитализированы в больницу.

Поврежденный мост. Фото: ГСЧС

Напомним, недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай, в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое парней, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.