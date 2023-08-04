Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow На Закарпатье туристы упали с моста: есть жертвы arrow

На Закарпатье туристы упали с моста: есть жертвы

4 августа 2023 11:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Закарпатье женщины упали с моста: одна погибла, две ранены
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Закарпатье в селе Квасы три женщины упали с пешеходного навесного моста. В результате трагедии одна из них погибла.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Читайте также:

Что известно

Известно, что инцидент произошел 3 августа в селе Квасы Раховского района. В реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали три женщины.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что туристы находились на отдыхе. Сами же женщины родом из Киевской области.

"Спасатели прибыли на место и выяснили, что в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали 3 женщины, жители Киевской области, находившиеся там на отдыхе", — говорится в сообщении.

В результате трагедии погибла 54-летняя женщина. Еще две женщины, 1986 года рождения, госпитализированы в больницу.

null
Поврежденный мост. Фото: ГСЧС

Напомним, недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай, в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое парней, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз