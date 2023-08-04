В Закарпатье женщины упали с моста: одна погибла, две ранены

На Закарпатье туристы упали с моста: есть жертвы
В Закарпатье в селе Квасы три женщины упали с пешеходного навесного моста. В результате трагедии одна из них погибла.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Что известно
Известно, что инцидент произошел 3 августа в селе Квасы Раховского района. В реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали три женщины.
Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что туристы находились на отдыхе. Сами же женщины родом из Киевской области.
"Спасатели прибыли на место и выяснили, что в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали 3 женщины, жители Киевской области, находившиеся там на отдыхе", — говорится в сообщении.
В результате трагедии погибла 54-летняя женщина. Еще две женщины, 1986 года рождения, госпитализированы в больницу.
Напомним, недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай, в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое парней, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.