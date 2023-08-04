На Закарпатті жінки впали з мосту: одна загинула, дві поранені

Рятувальники на місці подій. Фото: ДСНС

На Закарпатті у селі Кваси троє жінок впали з пішохідного навісного мосту. Внаслідок трагедії одна з них загинула.

Про це повідомили у ДСНС України.

Читайте також:

Що відомо

Відомо, що інцидент стався 3 серпня у селі Кваси Рахівського району. У річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали три жінки.

Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що туристи перебували на відпочинку. Самі ж жінки родом із Київщини.

"Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок трагедії загинула 54-річна жінка. Ще двох жінок, 1986 років народження, госпіталізували до лікарні.

Пошкоджений міст. Фото: ДСНС

Нагадаємо, нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай, у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців, 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.